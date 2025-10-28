Muestra el sorprendente producto que se ha encontrado en Wallapop por 20 euros

En unas semanas donde volver a hablar del franquismo está más al día que nunca después de que el último barómetro del CIS enseñara que el 21,3% de los españoles han calificado los años de la dictadura como "buenos" o "muy buenos", se ha compartido en X una imagen de lo más curiosa.

Ha sido la periodista de El Correo Gallego Iria Pombo la que ha difundido en sus redes sociales el objeto que ha visto en la plataforma de compraventa de productos Wallapop. Es de lo más inesperado y sorprendente que se ha visto en los últimos meses.

Concretamente es un juego de mus de Manuel Fraga sin abrir que se vendía en la época del dirigente franquista y fundador del PP y que un hombre llamado Javier ha decidido poner a la venta años más tarde por un total de 20 euros.

En la caratula del juego se puede leer Don Manuel Fraga en tres saltos de línea y con los colores de la bandera de España, uno por palabra. Además, las monedas para apostar también están personalizadas con el rostro de Fraga y un Don Manuel Fraga.

Respuestas a los datos del CIS

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraron en su último barómetro que el para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", mientras que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Las respuestas a este sorprendente dato no han tardado en llegar y uno de los más contundentes fue el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas. Su mensaje en X retumbó.

"Se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual. Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira", escribió.