Verbaliza lo que le pasa en los probadores de las tiendas y provoca una oleada de apoyos

La usuaria de TikTok @yolandiixx ha provocado una oleada de apoyos en esa red social tras subir un vídeo en el que muestra y explica lo que le ocurre en los probadores de la mayoría de las tiendas.

"Vengo a hacer una crítica y es lo mismo de siempre: ¿por qué hacéis los probadores de esta forma? ¿Tú crees que por aquí voy a estar yo tranquila? ¿De verdad no podéis hacer los probadores de una forma que no se me vea todo el ciezo? Pregunto eh. Pregunto vamos", dice.

Mientras, muestra la realidad: a ambos lados de la cortinilla que hace de puerta quedan huecos por los que se puede ver tanto el interior como el exterior del propio probador.

"Porque también en los probadores entran mujeres y hombres, que me da igual. Que yo no quiero que nadie me vea el ciezo, si tengo o no tengo pelos en el culo. ¿Sabes lo que te quiero decir?", prosigue.

Y finaliza: "¿No tiene por ejemplo un imán para decir pues me pruebe a gusto? Pues no, no te pruebas a gusto. Así que ya sabéis, Bershka, Zara, Inditex, cambiad un poquito los probadores, por dios. Un poquito de intimidad, ¿no?".

Entre los comentarios, muchos usuarios apoyan la idea. "Por fin alguien lo dice 👏👏👏", escribe una usuaria. Otra señala: "Los mejores son en las tiendas que son puertas porque sino tengo que tener a alguien sujetando 😅".

Y otra remata: "Por favor que cambien ya los probadores a puertas o algo que eso es ilógico 🤌🏼".