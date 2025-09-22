Viaja a Londres y lo que se encuentra frente al Big Ben enamora a todos los murcianos

Irte de viaje siempre es toda una aventura. Descubrir nuevos lugares, aprender su historia, conocer nueva gente, probar comida distinta o dejarte sorprender por lo que te deparan sus calles. Y esta sopresa es algo que sin lugar a dudas se han llevado los murcianos que han estado visitando Londres.

La cuenta Murcia Notificaciones (@murcianotific) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía que enseña lo que se ha encontrado en Londres frente al Big Ben.

"Visto en Londres", ha publicado la gente de X, justo antes de adjuntar la divertida fotografía, que en tan solo unas horas ha alcanzado ya las 50.000 visualizaciones y los más de 2.000 'me gustas'.

En concreto, en la imagen se puede ver una pegatina de la Región de Murcia en la que se puede leer: "No está mal. Pero Murcia es más bonita", justo colocada en un poste ubicado enfrente del Big Ben.

El hecho de comparar uno de los monumentos más conocidos de Londres, situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, con la provincia española ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la red social, quienes se han lanzado a escribir un sinfín de bromas.

"No tenemos agua, pero el resto está bien"; "Dí que sí, la moral más alta que el Alcoyano"; "Quiero la autoestima de Murcia"; "Pues qué queréis que os diga: no le falta razón"; "Si en vez de bonita pusiera bonica, ya sería un 10/10", han comentado algunos usuarios.