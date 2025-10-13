Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vicente Vallés resume el encuentro de Trump y Sánchez en una sola frase y atención porque hace énfasis en "de momento"
en directo
Trump culmina la cumbre de Egipto con una firma y un baño de masas por su plan de paz para Gaza
Virales

Virales

Vicente Vallés resume el encuentro de Trump y Sánchez en una sola frase y atención porque hace énfasis en "de momento"

"Sánchez ha querido ser durante meses el lider antitrumpista de Europa".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Vicente Vallés presentando 'Antena 3 Noticias'Antena 3

Hoy todas las miradas estaban puestas en el tan esperado acto de firma del plan de paz para Gaza en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, el cual parece que ha puesto fin a la demoledora situación entre Israel y Palestina que ha conmocionado al mundo.

Y uno de los momentos que ha acaparado todas las miradas ha sido el saludo entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un apretón de manos marcado por la tensión entre los dos dirigetes.

"La paz ha llegado a Oriente Medio, nadie puede asegurar por cuanto tiempo, pero hay esperanza. Y en ese ambiente de optimismo, Donald Trump y Pedro Sánchez se han saludado delante de las cámaras con amplias sonrisas", ha explicado el presentador de 'Antena 3 Noticias' relatando el encuentro.

"Sánchez ha querido ser durante meses el lider antitrumpista de Europa y Trump pide que expulsen a nuestro país de la OTAN porque Sánchez no gasta lo suficiente en defensa, pero, de momento, se ha hecho la paz", ha continuado diciendo el periodista para concluir el informativo.

Una sola frase le ha bastado a Vallés para resumir de forma ágil, breve y sencilla la situación de tensión que había entre los dos presidentes justo antes del acto, quienes se han visto por primera vez tras el reciente desencuentro por el gasto en Defensa en la OTAN.

Además, el periodista también ha detacado que durante la comparecencia Trump "ha bromeado preguntando a otros miembros de la OTAN presentes en la cumbre si están tabajando en lo del PIB" y luego ha elogiado el "trabajo fantástico" de España.

El presentador ha calificado el saludo inicial de Trump con Sanchez como "aparentemente cordial" y ha recordado que días antes el presidente estadounidense fue "mucho menos simpático que hoy" y que "advirtió con expulsar a España de la OTAN y lo hizo entonces sin que nadie le preguntara, en plena Casa Blanca".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 