Vicente Vallés resume el encuentro de Trump y Sánchez en una sola frase y atención porque hace énfasis en "de momento"

Hoy todas las miradas estaban puestas en el tan esperado acto de firma del plan de paz para Gaza en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, el cual parece que ha puesto fin a la demoledora situación entre Israel y Palestina que ha conmocionado al mundo.

Y uno de los momentos que ha acaparado todas las miradas ha sido el saludo entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un apretón de manos marcado por la tensión entre los dos dirigetes.

"La paz ha llegado a Oriente Medio, nadie puede asegurar por cuanto tiempo, pero hay esperanza. Y en ese ambiente de optimismo, Donald Trump y Pedro Sánchez se han saludado delante de las cámaras con amplias sonrisas", ha explicado el presentador de 'Antena 3 Noticias' relatando el encuentro.

"Sánchez ha querido ser durante meses el lider antitrumpista de Europa y Trump pide que expulsen a nuestro país de la OTAN porque Sánchez no gasta lo suficiente en defensa, pero, de momento, se ha hecho la paz", ha continuado diciendo el periodista para concluir el informativo.

Una sola frase le ha bastado a Vallés para resumir de forma ágil, breve y sencilla la situación de tensión que había entre los dos presidentes justo antes del acto, quienes se han visto por primera vez tras el reciente desencuentro por el gasto en Defensa en la OTAN.

Además, el periodista también ha detacado que durante la comparecencia Trump "ha bromeado preguntando a otros miembros de la OTAN presentes en la cumbre si están tabajando en lo del PIB" y luego ha elogiado el "trabajo fantástico" de España.

El presentador ha calificado el saludo inicial de Trump con Sanchez como "aparentemente cordial" y ha recordado que días antes el presidente estadounidense fue "mucho menos simpático que hoy" y que "advirtió con expulsar a España de la OTAN y lo hizo entonces sin que nadie le preguntara, en plena Casa Blanca".