Sonrisas, dientes... y esta pulla de Trump a Pedro Sánchez después de firmar la paz en Egipto

La firma del plan de paz para Gaza en Sharm El-Sheik (Egipto) es más que suficiente para concitar el interés de todo el planeta. Pero estando Donald Trump y ejerciendo de 'anfitrión', el interés se dispara. O, directamente, el morbo, porque cada vez que aparecía en el plano había sorpresa.

Primero, con un photocall muy comentado en el que fue recibiendo uno tras otro a la treintena larga de líderes internacionales. Y, tras el proceso de la firma, llegó una comparecencia que fue, obviamente, made in Trump.

Tras las intervenciones del líder de Egipto y otros estados, llegó el turno del presidente de EEUU. Eufórico por haber logrado la paz, ha ido desviándose del tema principal para presentar "a todos mis amigos" presentes en la ciudad africana. Cada país daba para un chascarrillo, un comentario o alguna trumpada.

Si a Giorgia Meloni le ha definido como "joven, bella y valiente" política, al llegar a Noruega no ha evitado ironizar por la no concesión del Nobel de la Paz. Pero quedaba España y llegó el turno.

Minutos antes, Trump y Pedro Sánchez habían protagonizado un fugaz saludo, cordial pero muy tenso, sin apenas tiempo para más que un apretón de manos entre sonrisas y dientes. 10 segundos de interacción... prácticamente lo mismo que ha dedicado el presidente de EEUU a España en el acto posterior.

"Supongo que estáis trabajando aquí sobre el PIB", ha incidido tras buscar a Sánchez entre la multitud y sin olvidarse de sus recientes 'avisos' a España por su futuro en la OTAN. "Ya llegaremos a eso, pero estáis haciendo un gran trabajo", ha espetado, repitiendo su ideario ofensivo contra España por la decisión del Gobierno de no llegar al 5% del PIB para Defensa, como se acordó en la última cumbre de la OTAN.