La liberación de los rehenes israelíes y de los presos palestinos por el acuerdo de Gaza, en directo
La Cruz Roja se moviliza ya para trasladar a hospitales a los secuestrados por Hamás: quedan 20 con vida y hay 28 cuerpos más por recoger. Se espera que sean 2.000 los reclusos palestinos que también recuperen la libertad hoy.
Al Jazeera informa que 12 prisioneros palestinos que serían liberados y regresarían a la Cisjordania ocupada ahora serán exiliados, según familiares a quienes se les informó anoche del cambio. "Quienes ya sabían del exilio de sus hijos intentaron salir de la Cisjordania ocupada ayer, pero las autoridades israelíes se lo impidieron", añade este medio catarí. "Hay mucha tensión en estos momentos". Hay mucha incertidumbre sobre cuándo Israel liberará a los prisioneros palestinos en Gaza, para los que no hay hora.
Una delegación israelí espera ya a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. El mandatario estará en Israel apenas cuatro horas: primero acudirá al Parlamento a verse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y con familias de los rehenes liberados, para luego intervenir en la misma Knesset. Al finalizar los dos eventos, volará a Sharm el Sheij (Egipto), donde se han llevado a cabo las negociaciones de paz y donde hoy se firmará formalmente el acuerdo definitivo.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de emitir el siguiente comunicado: "Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran en camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) en la Franja de Gaza. Las FDI están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante".
A lo largo de la mañana de hoy está programado que Hamás entregue a los rehenes israelíes que aún permanecen en el enclave gazatí -cuarenta y ocho en total, veinte de ellos con vida- a cambio de la excarcelación de casi dos mil presos palestinos. El proceso, supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se desarrollará en dos partes: por la mañana en el corredor de Netzarim y por la tarde en Khan Yunis, epicentro del conflicto durante los últimos meses.
Cientos de personas han acudido este amanecer al lugar conmemorativo del Festival de Música Nova, en el que 364 personas fueron asesinadas por Hamás el 7 de octubre de 2023. Se han reunido para orar por el regreso seguro de todos los rehenes a casa. Hoy se espera que crucen a Israel los 20 que quedan con vida y los cuerpos de 28 más.
Los cinco últimos españoles miembros de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens que permanecían en Israel llegarán este lunes a España, según han informado a EFE fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores. "Ya viajan camino de España los cinco últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel, incluida Reyes Rigo", señalaron este sábado las citadas fuentes. Rigo, quien estaba acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros, según confirmó el viernes a EFE su compañera en la Flotilla y concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz.
Las también activistas de la flotilla Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, aterrizaron el sábado en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde fueron recibidas por un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos.
Las fuentes de Exteriores precisaron que el retorno de los integrantes de la flotilla previsto para este lunes, "igual que las anteriores" ocasiones, ha sido gestionado por el ministerio, la Embajada española y el cónsul en Tel Aviv, "que han realizado un extraordinario trabajo. Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel", aseveraron.
Los diarios israelíes empiezan a publicar detalles de la entrega de los siete primeros rehenes que estaban en manos de Hamás: "todo ha ido bien y todos se mantienen en pie", les dicen fuentes militares.
Sus nombres son:
Eitan Mor
Gali Berman
Ziv Berman
Matan Angrest
Omri Miran
Alon Ehal
Guy Gilboa Dallal
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este lunes que ha liberado a un total de 148 rehenes de Gaza y 1.931 detenidos palestinos desde octubre de 2023, en paralelo al nuevo intercambio que se está produciendo en estos momentos en el marco del alto el fuego en Gaza.
"A partir de hoy, equipos del CICR recibirán a los rehenes retenidos en Gaza y los entregarán a las autoridades israelíes. En una operación separada, equipos del CICR trasladarán a detenidos palestinos retenidos en centros de detención israelíes a Gaza y Cisjordania. El CICR también facilitará el traslado de los restos de los fallecidos para que las familias puedan enterrar a sus seres queridos con dignidad", añadió la organización.
La multitud reunida en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv ha estallado en vítores al leerse en la televisión local los nombres de los rehenes que serían liberados. Aplaudieron y corearon: "¡Traedlos a casa ya!". Algunos sostenían banderas israelíes con una cinta amarilla de rehenes. Otros sostenían carteles con los rostros de los rehenes. Algunos se agarraban el pecho y contenían las lágrimas.
Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres.
Hamás acaba de liberar a siete rehenes bajo custodia de la Cruz Roja, los primeros en ser liberados como parte de un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. No hay información inmediata sobre su condición.
Hamás ha dicho que 20 rehenes vivos serán intercambiados por más de 1.900 prisioneros palestinos retenidos por Israel. Las familias y amigos de los rehenes estallaron en vítores salvajes cuando los canales de televisión israelíes anunciaron que los rehenes estaban en manos de la Cruz Roja. Decenas de miles de israelíes están viendo las transmisiones en proyecciones públicas en todo el país, y un evento importante se está celebrando en Tel Aviv.
Cientos de israelíes se han concentrado esta mañana ante la base militar de Reim, donde se va a atender a parte de los rehenes secuestrados por Hamás que verán la luz este lunes. Además, se han registrado otros gestos de bienvenida: hay una concentración en el centro de Tel Aviv y se han hecho homenajes en la playa, que se ven desde el aire.
El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.
De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.
También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos. Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.
Según el canal israelí N12, seis rehenes serán entregados a Cruz Roja en el norte del enclave, entre ellos Eitan Mor, de 25 años y que fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova, y los hermanos Gali y Ziv Berman (27), secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza. También Matan Angrist (22), que prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48), el más mayor de los rehenes y que fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24), uno de los cuatro asistentes del Supernova del refugio donde mataron a otras 16 personas.
La ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto propiciará un saludo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Donald Trump cuatro días después de que el presidente estadounidense plantease la salida de España de la OTAN.
Sánchez viaja esta mañana a la localidad de Sharm el Seij para asistir a esa ceremonia, a la que según fuentes del Gobierno ha sido invitado por el país anfitrión, Egipto, y Estados Unidos. Según la agenda del presidente del Gobierno, hecha pública este lunes, tendrá un saludo con Trump y con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que recibirán a todos y cada uno de la treintena de líderes presentes en la cumbre.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la "Medalla de Honor Presidencial de Israel" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes", que se espera que tenga lugar en las próximas horas en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.
"En los próximos meses, el presidente Isaac Herzog entregará al 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla de Honor Presidencial de Israel, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", reza el comunicado enviado por el portavoz de la Presidencia.
Además del papel del mandatario estadounidense, la condecoración "también reconoce el firme e inquebrantable apoyo del presidente Trump al Estado de Israel, su singular contribución a la seguridad de Israel y al bienestar de sus ciudadanos", así como "su compromiso de liderar a toda la región hacia una era de paz y cooperación".
La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante", añade la nota.
La entrega de los primeros rehenes está programada para las 8 de la mañana.
Buenos días. Aquí comienza la cobertura en directo de la firma y entrada en vigor de la primera fase del llamado acuerdo de paz para Gaza, planteado por Estados Unidos y acatado por Hamás e Israel. Israel y Hamás se enfrentan este lunes al momento más delicado después de dos años de guerra en Gaza. A las ocho de la mañana (las siete en España), ambas partes iniciarán el intercambio que debe marcar el inicio de una nueva fase del alto el fuego y que supone una prueba de fuego para el plan diseñado por Donald Trump para llevar la paz a la región.
Será a esa hora cuando está programado que Hamás entregue a los rehenes israelíes que aún permanecen en el enclave gazatí -cuarenta y ocho en total, veinte de ellos con vida- a cambio de la excarcelación de casi dos mil presos palestinos. El proceso, supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se desarrollará en dos partes: por la mañana en el corredor de Netzarim y por la tarde en Khan Yunis, epicentro del conflicto durante los últimos meses.