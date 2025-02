Víctor Manuel deja un histórico mensaje a los jóvenes que tienen idealizado a Franco

El cantante Víctor Manuel ha mandado un mensaje muy potente a todos aquellos jóvenes que, en los últimos años, han idealizado el franquismo y llegan incluso a asegurar que a España le iría mejor bajo una dictadura.

En una entrevista en La Vanguardia, el artista recuerda que aquella "era una España en blanco y negro, horrorosa": "No podía ser peor. Notabas la falta de libertad en todo. Tenías que cuidar qué escribías porque te podía afectar, era como vivir con una espada de Damocles encima".

"Otra gente arriesgó mucho más que yo y pagaron con su vida. Estos días estaba escribiendo una canción sobre qué coño le pasa a la gente, qué tienen que idealizar", ha asegurado.

"Me gustaría llevarles unos días a aquella época para que, por ejemplo, al darse un beso en el parque con su novia llegase un policía y les pegase una hostia, o les pusiera una multa. Aquella moral estúpida no te permitía hacer cosas ahora muy comunes. Hoy se dice la palabra libertad con una frivolidad absoluta", se ha lamentando antes de avisar de que "estamos entrando en un mundo surrealista donde los malos son los buenos".

"Como Abascal, que es un cenizo, un imbécil", ha apostillado. Y ha respondido a quienes le critican por tener dinero y ser de izquierdas: "Nunca me justifico por eso, ni nunca he cogido dinero que no sea mío".

"Me considero la persona más libre del mundo porque solo dependo de mi trabajo, de poner una entrada en un teatro a la venta y que la gente vaya, o de sacar un disco y que la gente lo escuche. Mis ingresos han sido esos siempre. Y el día que cambie, me iré a casa", ha afirmado.