Víctor, médico de familia, sobre no llevar mascarilla en el hospital: "Supone una falta de educación y de civismo"

El médico Víctor Espuig, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que acuden a centros de salud o al hospital con síntomas de tener una infección respiratoria y no llevan la mascarilla puesta por el riesgo que supone.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok, @victorespuig, en el que acumula más de 174.000 seguidores, ha pedido que aquellas personas con una posible infección respiratoria, como un resfriado común, una gripe o incluso síntomas de COVID-19 que lleven siempre mascarilla, ya que no hacerlo supone "una falta de educación y civismo".

De hecho, ha asegurado que en la consulta en la que trabaja debe recordarlo todos los días ante las escasas personas que lo han hecho hasta el momento. En cuanto a síntomas, cuentan algunos como malestar general, fiebre, dolor de cabeza o de garganta, congestión nasal o tos.

Llevar la mascarilla protege a todos, incluido a uno mismo

Tal y como ha recordado el médico, gracias a la mascarilla quirúrgica se impide "contagiar a los demás". El ejemplo que ha puesto es perfecto para poner en situación y concienciar a sus seguidores: "Imaginad que estáis tosiendo en la sala de espera, donde también viene un paciente de 90 años a ver el resultado de una analítica".

Esto supone un riesgo al ser un paciente de riesgo: "Es probable que se lleve de regalo a casa una gripe que para él será mucho más grave que para ti. Puede derivar en un ingreso hospitalario".

La mascarilla que mejor protege

Víctor ha recomendado, sin duda alguna, y en especial pensando en aquellas personas con condiciones de riesgo o de edad, la mascarilla FFP2: "Estamos hablando de un acto sencillo y que es una de las pocas cosas que deberíamos haber aprendido después de la pandemia".

Según el Ministerio de Sanidad, la mascarilla FFP2 es recomendable fundamentalmente para que la empleen profesionales para crear "una barrera entre un riesgo potencial y el usuario y para grupos vulnerables por indicación médica". Explican, además, que este tipo de mascarillas, las de Equipos de protección Individual (EPI) tienen la finalidad de filtrar el aire inhalado evitando la entrada de "partículas contaminantes".

Sanidad quiere volver a usarla en hospitales

El pasado viernes se volvió a hablar de las mascarillas en España, a pesar de que la pandemia del coronavirus ya queda lejos, pero la gripe sigue siendo una de las grandes problemáticas sanitarias en el día a día. Es por eso que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto un protocolo para hacer frente a la gripe, que se presentará el miércoles 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública.

Las medidas propuestas giran en torno a la mascarilla y una de ellas es mascar el uso tanto en centros sanitarios como sociosanitarios, siendo una recomendación si el riesgo es leve o una total obligación si es grave.