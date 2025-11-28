La mascarilla, otra vez a escena: Sanidad quiere volver a usarla en hospitales por la gripe: en qué consiste su plan

Volvemos a hablar de mascarillas en España. Lejos ya de los tiempos del coronavirus como pandemia, hoy lo que inquieta es una vieja conocida, la gripe. Y para blindar a la población ante este virus, la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere recuperar las mascarillas en interiores de hospitales y otros centros de salud

La propuesta forma parte del protocolo común de actuaciones frente a la gripe que Sanidad presentará a las comunidades el próximo miércoles 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública. La propuesta avanza con viento a favor de momento, tras recibir la ministra el respaldo mayoritario en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes.

Mónica García ha reconocido que "creo entender que (las comunidades) se han comprometido a que el día 3 van a aprobar un protocolo común". "Han intervenido solo dos comunidades (y han ido) en la misma línea que el ministerio: necesitamos un protocolo común y necesitamos que sea aprobado el día 3", ha añadido la ministra de Sanidad.

Los datos de la gripe animan al ministerio a actuar. Según el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la curva de gripe está subiendo y ha superado el umbral epidémico, habiendo registrado la semana pasada 40 casos por cada 100.000 habitantes. "Pero lo que queremos evitar es llegar a cifras como el año pasado o como el año anterior, que se llegó a cifras de 400 casos por 100.000 habitantes. De esto van las medidas de prevención, de esto va el protocolo", ha resaltado García.

El texto que votarán las partes el miércoles es, en su base, el mismo que el pasado año, aunque con mayor "flexibilidad". Así, contempla cuatro escenarios de riesgo (0, 1, 2 y 3) y, en función de los mismos, una serie de recomendaciones.

Las mascarillas: cuándo y cómo

La propuesta de Sanidad incluye tres medidas "básicas", con la mascarilla como elemento principal. En primer lugar, marcar su uso en el interior de centros sanitarios y sociosanitarios; como una recomendación si el escenario de riesgo es leve y como potencial obligación si se dispara la incidencia. Además, se pone el foco en la campaña de vacunación y en las medidas higiénicas.

En palabras de Mónica García, "esto es muy sencillo y lo voy a contar como ministra: llegas a un centro sanitario, te pones la mascarilla, sales del centro sanitario, te la quitas". "Así proteges a los pacientes, a los profesionales y a ti mismo", ha explicado en la rueda de prensa.

Justo antes ironizaba con un "yo lo siento mucho", pero "a partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner, de manera responsable, una mascarilla", de momento como mera recomendación "lógica".

Dos comunidades (del PP), a favor de su uso desde ya

En su explicación, la ministra de Sanidad ha insistido en hablar de mascarillas obligatorias "si estamos en un escenario de máximo riesgo", confiada en que "las comunidades no se van a negar a seguir ese protocolo".

De momento, y antes de que el protocolo sea nacional, ya hay territorios que lo están aplicando, como es el caso de Aragón, comunidad gobernada por el PP. Allí las autoridades ya han abierto la puerta a la obligación de usar mascarilla en hospitales y otros centros sanitarios.

En Andalucía, también bajo gobierno del PP, se espera una orden de la Consejería de Sanidad para recomendar, solo eso por ahora, el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores, alegando lo adelantado de la gripe en su extensión con respecto a años pasados.

Respecto a la "flexibilidad" del protocolo, ha precisado que esta no significa que las comunidades se puedan negar a implantar alguna de las medidas contempladas, como por ejemplo el uso de mascarillas. "La flexibilidad significa que se adapta a los escenarios reales de todas y cada una de las comunidades, pero los protocolos, como todos los protocolos, dicen que cuando hay una serie de criterios se tienen que adaptar una serie de medidas", ha apuntado Mónica García.