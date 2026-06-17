Wyoming reacciona de forma irónica (y contundente) a la comentada columna de Mariano Rajoy

La selección española debutó este lunes en el Mundial con un pobre empate contra Cabo Verde que pilló a todo el país a pie cambiado. El combinado que dirige Luis de la Fuente, uno de los principales candidatos a ganar el torneo, firmó un 0-0 frío y apático que deja a España con la obligación de ganar a Arabia Saudí y Uruguay para acabar primeros y evitar previsiblemente a Argentina.

El debut de España también supuso el regreso de los análisis del expresidente Mariano Rajoy, que, tal y como hizo en la última Eurocopa, publicó en El Debate una columna sobre el partido. En ese primer texto y desde la primera palabra, el exjefe del Ejecutivo ya dio que hablar.

"En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y, por eso, el resultado fue de 0-0", escribió Rajoy.

Su texto ha provocado cientos de reacciones, una de las últimas y más comentadas ha sido la del presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming. Este martes, el humorista ha valorado junto a su compañero Dani Mateo la columna.

"Hay que celebrar que la literatura y el periodismo están de enhorabuena porque con el Mundial ha vuelto de su letargo una de las plumas más rápidas, ingeniosas y creativas de la crónica deportiva, la de don Mariano Rajoy Brey, registrador de la propiedad y premio Nobel de Literatura en ciernes", ha comenzado ironizando Mateo.

El propio cómico ha proseguido diciendo que "a raíz del encuentro de ayer de La Roja, nuestro aclamado autor publicó un artículo titulado Vendrán tiempos mejores". Ahí ha comenzado a leer el texto, concretamente ese primer párrafo.

La valoración de Wyoming

Wyoming ha reaccionado con la pregunta de si Rajoy es registrador de la propiedad. "Es una maravilla, ni M.Rajoy lo hubiera dicho mejor", le ha replicado Mateo. El presentador, además, ha afirmado que "qué genio, qué talento, qué prosa" y ha ironizado con un "cómo trabaja la evidencia".

Entonces ha dejado una frase tan crítica como irónica: "Se ha sacado la oposición en una tómbola. Qué genio, qué talento, qué prosa, cómo trabaja la evidencia. Se nota claramente la influencia de la generación del 98, porque el 98% del texto son chorradas". "Y el otro 2% se está estudiando", ha apostillado Mateo.

Finalmente, este ha culminado diciendo que "sin duda, Mariano Rajoy merece un sillón en la Real Academia de la Lengua, aunque creo que hoy solo lo aceptaría si delante del sillón le ponen una tele para seguir el Mundial".