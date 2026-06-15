Sorprende en todo el mundo cómo ha definido 'The New York Times' el empate de España contra Cabo Verde

Si hace dos horas España iba a golear a Cabo Verde e iba a ganar el mundial de Estados Unidos, México y Canadá casi sin despeinarse ahora, tras el empate a cero con Cabo Verde, es el peor equipo del mundo.

La selección de Luis de la Fuente no ha podido marcar un gol ante un portero de 40 años llamado Vozinha, que juega en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, se ha convertido en el héroe de la noche con sus paradas.

Tal ha sido su hazaña que este buen hombre ha pasado de tener 50.000 seguidores en Instagram a tener casi dos millones sólo por su gran partido frente a la campeona de Europa.

Como siempre que pincha una favorita en el mundial los medios patrios y extranjeros se ponen las botas con las críticas. Si el diario alemán Bild ha definido el empate de España como "desastroso" el prestigioso The New York Times no se ha quedado atrás.

The Bild ha afirmado concretamente: "¡Un comienzo desastroso! España sufre una humillante derrota en su primer partido del Mundial. España no encuentra la manera de superar al archipiélago africano, ¡ni siquiera su superestrella Yamal!".

Y The New York Times directamente ha definido este empate como "uno de los resultados más impactantes de la historia del Mundial".

"En uno de los resultados más impactantes de la historia de la Copa del Mundo, Cabo Verde empató sin goles con los campeones europeos España, gracias en gran medida a una actuación heroica de su portero de 40 años, Vozinha", dice concretamente la noticia sobre el debut de España en el Mundial.

Ahora, los de Luis de la Fuente se la juegan contra Arabia Saudí primero y contra Uruguay después. Cabe destacar que como juegan 48 equipos se clasifican los mejores terceros es casi imposible que España no esté en el siguiente fase.