Los líderes del G7 vuelven a poner Ucrania en la agenda de Trump: ¿qué ha cambiado?

Foto de familia de los miembros del G7 y sus invitados, en la localidad alpina de Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.

Los líderes del G7 acordaron esta pasada noche fortalecer las sanciones al petróleo y al gas rusos y aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania, en la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian a la que fue invitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En una declaración conjunta, los siete países afirmaron estar "unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial" y se comprometieron a "fortalecer las sanciones, incluidas las del sector del petróleo y el gas", al considerar que este es "el momento adecuado para proceder con medidas adicionales". El texto destaca también "el progreso en el campo de batalla" conseguido por Ucrania en meses recientes. Otro factor nuevo.

Los líderes justificaron la oportunidad de las nuevas sanciones energéticas tras el acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reabrir el estrecho de Ormuz, que ha contribuido a una baja en los precios internacionales del crudo. En materia militar, el G7 acordó "aumentar la entrega de capacidades de defensa aérea, sistemas adicionales e interceptores, y capacidades de largo alcance" a Ucrania.

Los líderes, además, se mostraron "dispuestos a considerar" otorgar licencias para que el país pueda incrementar su propia producción de armamento, una de las principales demandas del presidente ucraniano. También, acordaron "proporcionar apoyo adicional para que Ucrania pueda superar el próximo invierno" y subrayaron la importancia de la resiliencia energética del país.

En paralelo, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a la denominada "flota fantasma", utilizada para transportar petróleo y gas eludiendo las restricciones occidentales, así como a redes financieras y el sector de defensa ruso.

El nuevo tono de EEUU

Pero si algo ha llamado la atención ha sido la vuelta al redil de Trump, su implicación al poner de nuevo Ucrania en su agenda, cuando la tenía olvidada, enredado en Gaza, Irán, Venezuela o Cuba.

El presidente estadounidense ha lamentado la gran antipatía entre los líderes ucranianos y rusos, que dificultaba alcanzar un acuerdo, y prometió hacer todo lo posible por resolver el conflicto. Afirmó que Moscú debía llegar a un acuerdo, señalando que había sufrido grandes pérdidas humanas, al igual que Ucrania. Moscú "debería llegar a un acuerdo", dijo, poniendo el balón en el tejado de Vladimir Putin. Fuentes alemanas afirmaron que Trump reconoció que Rusia se encontraba en una posición más débil que antes, informa The

Zelenski, quien mantuvo reuniones bilaterales con Trump y el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto permanecer en Évian hasta el cierre de la cumbre, hoy miércoles, donde se espera un nuevo encuentro con el mandatario estadounidense. Entonces será el momento de escuchar compromisos más claros con su causa o, quién sabe, más jarros de agua fría.

Hay que recordar que el republicano impulsó el proceso de paz Rusia-Ucrania en febrero del pasado año, al retornar a la Casa Blanca, pero siempre más inclinado a defender los postulados del Kremlin. Con Zelenski, dejó una imagen de humillación cuando lo recibió en el Despacho Oval. Con Putin, de cercanía cuando se vieron en Alaska.

Desde el inicio de la invasión rusa, los países del G7 han adoptado sucesivas rondas de sanciones contra Moscú, aunque su efectividad ha sido cuestionada debido a que Rusia ha logrado redirigir parte de sus exportaciones energéticas hacia mercados como China e India, que no se han sumado a las restricciones occidentales.

Satisfacción ucraniana

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, celebró esta mañana lo que llamó un "cambio positivo de tono y evaluaciones" hacia Ucrania en el comunicado conjunto emitido en la víspera por el G7.

A diferencia de lo que ocurrió en la reunión de junio de 2025 en Alberta, Canadá, cuando las siete democracias más industrializadas del mundo no adoptaron una posición común sobre la guerra ruso-ucraniana por la negativa de EEUU a asumir el lenguaje nítidamente pro-Kiev de los otros países del grupo, la declaración de la cumbre que el G7 celebra ahora en la localidad francesa de Évian comienza con un mensaje de apoyo inequívoco a Ucrania.

"Quiero destacar en particular el cambio positivo de tono y evaluaciones, así como el mayor alineamiento entre Ucrania y nuestros aliados del G7" dijo Sibiga en un mensaje publicado en X. El jefe de la diplomacia ucraniana calificó la declaración conjunta del G7 de “poderosa” y se felicitó por “la unidad y la fortaleza” mostrada por todos los integrantes del grupo.

"El G7 demuestra una vez más que las democracias más fuertes del mundo están unidas con Ucrania y comprometidas con el restablecimiento de una paz completa, justa y duradera para Ucrania", agregó Sibiga.

El ministro ucraniano destacó en concreto la disponibilidad mostrada por todos los países del G7 en el comunicado conjunto para reforzar las capacidades militares y en particular de defensa aérea de Ucrania y apoyar al país también con asistencia en materia energética y sanciones más estrictas contra Rusia. "Mientras Rusia no muestre voluntad de llevar a cabo una diplomacia de buena voluntad, toda la influencia debe ser utilizada para llevarla finalmente (a Rusia) a la mesa de negociaciones", abunda su mensaje.