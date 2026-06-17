Messi asegura ser muy parecido a Nadal y hace esta justificación para responder a una pregunta

Madrugada para la historia del deporte y del fútbol mundial la de este miércoles. La Argentina de Leo Messi, la actual campeona del mundo, ha debutado en el Mundial superando a Argelia por 3-0 con un hat-trick de su capitán y exjugador del FC Barcelona.

El astro de la sección ha participado en su sexto campeonato del mundo convirtiéndose en el único futbolista en hacerlo. Además, con esos tres goles, también ha igualado al alemán Miroslav Klose como como máximo goleador en los Mundiales con 16 goles.

Tras el partido, Messi ha sido preguntado en rueda de prensa por cómo consigue mantener la motivación año tras año, torneo tras torneo, a sus casi 39 años y tras una carrera en la que ha ganado todo tanto a nivel de clubes como de selecciones.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde pequeño y cuando estoy así de bien doy el máximo", ha comenzado diciendo. Messi, en ese momento, ha destacado la figura del extenista español Rafa Nadal, otro competidor que alargó su carrera hasta los 38 años y tras ganar 22 Grand Slam.

"Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y somos muy parecidos en ese sentido, me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera y mientras pueda y esté bien para hacerlo ahí estaré", ha afirmado el capitán de la selección argentina.

Messi también ha sido preguntado por esas lágrimas y esa emoción que se le ha visto en su rostro tras anotar el primer gol. "Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados".

Por ello, ha añadido que está muy agradecido a toda la delegación y a sus compañeros porque siempre estuvieron a su lado apoyándole. "Me dieron mucha fuerza para que esté bien", ha remarcado.