Wyoming tira de su habitual ironía para resumir la última foto de Ayuso con Milei

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha ironizado este jueves en el programa de laSexta sobre la famosa foto que se ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el dirigente argentino, Javier Milei, durante el encuentro que ambos mandatarios mantuvieron.

La líder del PP en Madrid ha estado de vacaciones estas navidades en Uruguay y, aprovechando el viaje, se ha traslado a Buenos Aires para mantener un encuentro de carácter personal con el presidente argentino. En el programa de laSexta comentaron que la visita duró más de una hora y "ambos dirigentes han hablado de la situación de Venezuela".

"Gracias al presidente de Argentina, Javier Milei, por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad", afirmó Ayuso en un tuit en el que además publicó una imagen de ambos sentados en el despacho presidencia.

La controversia ha llegado por el hecho de que Ayuso, en la imagen que ella ha compartido, ha recortado la motosierra que preside la mesa en la que se han sentado. Esta foto la han difundido medios argentinos y también ha tenido una gran repercusión en España.

La reacción de Wyoming

Wyoming se ha querido fijar en ese detalle y ha contestado con su habitual tono irónico. Esto es lo que ha dicho el presentador del programa de laSexta.

"Algunos miembros han publicado otra foto, concretamente esa en la que posa con la famosa motosierra de Milei. Además de la fruta, a la presidenta también parece que le gusta el bricolaje", ha ironizado.

Además, ha hecho un segundo comentario recordado el caso del ya exFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: "Aunque ahora que lo pienso realmente no le hace falta una motosierra. En Madrid ya no queda nada que recortar y para cortarle la cabeza a alguien como hicieron con el fiscal general ya tienen a Miguel Ángel Rodríguez".