Lo que pone en la taza de Milei durante su encuentro con Ayuso va a dejar sin palabras a más de uno

El detalle que va a sorprender a más de uno en la foto de Isabel Díaz Ayuso junto a Javier Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado este jueves a Argentina para verse con el presidente de Argentina, Javier Milei. La relación entre la dirigente madrileña y el mandatario latinoamericano es a todas luces muy buena, como así demuestran los diferentes gestos que se han dedicado desde que Milei alcanzó la presidencia del país en diciembre de 2023.

De hecho, Ayuso le concedió en junio de 2024 la Medalla Internacional de la región por su supuesta defensa de la libertad, Un gesto que provocó el enfado unánime de partidos de la oposición como Más Madrid o PSOE. "No dejen que el socialismo les arruine la vida", señaló el argentino durante la entrega de esta distinción.

Isabel Díaz Ayuso condecora a Javier Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid Eduardo Parra / Europa Press vía Getty Images

Aprovechando que ha pasado fin de año en Uruguay junto a su novio Alberto González Amador (investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales junto a otro de falsedad documental), Ayuso saltó este jueves a Argentina para verse en la Casa Rosada con Milei.

"Se trata de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años. En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo, conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre La Argentina y la Comunidad de Madrid", han señalado fuentes de la Comunidad de Madrid a El HuffPost sobre este encuentro.

Ayuso ha difundido una foto de dicho encuentro a través de sus redes sociales. En ella se la puede ver sentada a la derecha de Milei mientras ambos sonríen a la cámara. La foto también deja ver algunos de los elementos decorativos que hay en el despacho principal del presidente argentino, como una camiseta de la selección argentina con el dorsal número 10 en la silla de la mesa principal.

Si hacemos zoom y observamos con detalle la misma mesa, vemos que también hay un pequeño busto con su imagen y un termo con otra fotografía del mandatario junto a uno de sus perros. Pero lo más sorprendente es que a la izquierda hay una taza blanca que pasaría completamente inadvertida si no fuera porque se puede leer grabado en ella: "Lágrimas de zurdo". Cabe recordar que "zurdo" es como Milei llama despectivamente a las personas con ideología de izquierdas.

Detalla de la taza de Milei en la que se puede leer: "Lágrimas de zurdo"

No es la primera taza o recipiente para beber que tiene Milei con el mismo mensaje. El 3 de diciembre de 2024 publicó en su cuenta de X una imagen de una botella de vino que también decía: "Un brindis por la libertad"

No sabemos si Milei le habrá hecho entrega de algún obsequio a Isabel Díaz Ayuso aprovechando su viaje a Buenos Aires, pero seguro que la madrileña aceptaría de buen grado esa taza que tiene en su despacho.

Mientras, la oposición ha cargado contra esta visita. La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha aventurado que no saldrá "nada bueno" de esta reunión para los madrileños y los argentinos y ha tildado a Milei de "lamebotas" de Trump. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha dicho directamente que Ayuso no quiere trabajar por Madrid.

"Cuando tenemos a más de un millón de madrileños en lista de espera, la respuesta de la señora Ayuso es siempre la misma, no hay dinero. Cuando tenemos a los alumnos de formación profesional sin plazas para poder hacer sus prácticas, la respuesta es siempre la misma. No hay dinero. Pero lo que estamos haciendo los madrileños es seguir pagando la fiesta privada en el ático de la señora Ayuso. Ahí sí que no se respira miseria", ha señalado la dirigente socialista.