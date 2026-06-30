La aplaudida respuesta de un empresario a un cliente que se quejó de que tuviesen cerrado un martes "en pleno verano"

La hostelería es uno de los sectores más complejos y duros de España. Jornadas maratonianas, sueldos no siempre altos y clientes bordes son algunos de los contratiempos que se pueden encontrar los trabajadores de un bar o de un restaurante.

Si muchas veces se echa la culpa a los empresarios de las malas condiciones laborales de los empleados, en este caso, el dueño del restaurante se ha llevado todos los aplausos por pararle los pies a un cliente que se quejó de que cerrasen lunes y martes "en pleno verano", como si en esta época del año los derechos labores se pusiesen en standy.

"¿Hacéis reservas para mañana?", le ha preguntado el cliente. A lo que el hostelero ha respondido que no funcionan con reservas y que están cerrados lunes y martes por descanso del personal.

"No funcionamos con reserva, es por orden de llegada. De todos modos mañana, martes, estaremos cerrados por descanso del personal. Puede consultar nuestros horarios actualizados en Google! Gracias por su comprensión! Saludos!", le dice de forma amable el dueño del local.

El cliente le responde que si es una broma y que cómo tienen cerrado dos días en pleno verano. Aquí, de nuevo, el hostelero ha estado de 10, de estrella Michelin: "No. Ninguna broma. En esta empresa tenemos trabajadores, no esclavos, ni abogamos por horarios partidos y por supuesto tienen al menos 2 días libres y seguidos para que puedan descansar ya que como bien dice es verano, los servicios son muy duros y las personas, que no son maquinas por cierto, necesitan descansar".

"De nuevo gracias por su comprensión", ha sentenciado. La captura con la conversación de WhatsApp la ha subido a redes Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, y se ha viralizado con más de 8.000 'me gusta' en pocas horas.