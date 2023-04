Xuso Jones se queda atrapado en el coche con una avispa: lo que hace se ha visto un millón de veces

El cantante Xuso Jones ha publicado un vídeo en TikTok que ha superado el millón de reproducciones en pocas horas. Y no es para menos, porque es hipnótico.

En las imágenes se ve cómo el artista está dentro de su coche mientras lo lava en un túnel de lavado. En ese momento se percata de que hay una avispa en el interior del vehículo. Y ahí empieza el show.

Xuso Jones intenta que el animal se vaya por la ventanilla, pero lo único que consigue es que el agua entre dentro y acabe empapado él mismo.

"¿Dónde está la avispa? ¡¡¡La avispa está aquí!!!", grita mientras pone una tremenda cara de terror y da manotazos al aire, intentando espantarla.

"¡Se me ha tenido que meter a mí la avispa en este momento!", exclama mientras mira hacia todos lados y se ve el agua pasar por la parte superior del coche.

Incluso en un momento trata de salir, al pensar que es su momento, pero todo es en vano. La avispa sigue dentro del vehículo y Xuso Jones se pone a cantar. "¿Pero cuánto dura esto? Si no la localizo me da más miedo. Pero si ya me has lavado cuatro veces el coche", dice.

Tras minuto y medio de vídeo, el lavado termina y el artista puede salir del coche, libre como el mar, y sacar a la avispa del vehículo.