Lo que ha dicho una leyenda del tenis sobre Carlos Alcaraz es toda una declaración de intenciones

Carlos Alcaraz lleva una temporada para el recuerdo y su nivel no deja de sorprender a sus aficionados en España, pero también en muchas partes del mundo. Su victoria ante su gran rival, Jannik Sinner, en el pasado US Open, le hizo volver al número uno del mundo de la ATP.

Tras un año para el recuerdo para el de El Palmar, antes de disputar la Laver Cup y ser el líder del equipo Europa en la competición, los entrenadores del equipo rival del español se han deshecho en elogios.

El estadounidense Andre Agassi y el australiano Patrick Rafter, dos miembros del Club de números uno de la ATP y leyendas del tenis, han hablado en una entrevista exclusiva con ATPTour sobre Alcaraz y lo han hecho de una forma muy llamativa.

Agassi ha sido el más contundente de los dos sobre el nivel que el murciano ha mostrado durante la presente temporada. "No hay lugar en el mundo donde vaya y no sea el favorito del público", ha señalado.

"Y por razones obvias. Lo que ha aportado al tenis es una mezcla de la última generación que tuvimos", ha explicado, antes de destacar que tiene algo diferencial al resto de tenistas.

"Novak, Roger y Rafa... es como una combinación de todos ellos en uno, con las RPM (rotación por minuto) que puede aplicar [a la pelota] Rafa, la defensa que tiene como Novak, la sensación que tiene como Federer. Ver eso en una persona en una cancha de tenis es extraordinario", ha explicado Agassi, campeón de 8 Grand Slam.

Agassi ha defendido que Alcaraz es "uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que el tenis ha visto jamás". "Lo he visto jugar en vivo algunas veces, pero estar ahí, a su lado en la cancha, será algo especial", ha razonado.