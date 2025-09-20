Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que ha dicho una leyenda del tenis sobre Carlos Alcaraz es toda una declaración de intenciones
Virales

Virales

Lo que ha dicho una leyenda del tenis sobre Carlos Alcaraz es toda una declaración de intenciones

"Es como una combinación de todos ellos".

Sergio Coto
Sergio Coto
Carlos Alcaraz celebrando su triunfo ante Jannik Sinner en el US Open.ISI Photos via Getty Images

Carlos Alcaraz lleva una temporada para el recuerdo y su nivel no deja de sorprender a sus aficionados en España, pero también en muchas partes del mundo. Su victoria ante su gran rival, Jannik Sinner, en el pasado US Open, le hizo volver al número uno del mundo de la ATP

Tras un año para el recuerdo para el de El Palmar, antes de disputar la Laver Cup y ser el líder del equipo Europa en la competición, los entrenadores del equipo rival del español se han deshecho en elogios. 

El estadounidense Andre Agassi y el australiano Patrick Rafter, dos miembros del Club de números uno de la ATP y leyendas del tenis, han hablado en una entrevista exclusiva con ATPTour sobre Alcaraz y lo han hecho de una forma muy llamativa.

Agassi ha sido el más contundente de los dos sobre el nivel que el murciano ha mostrado durante la presente temporada. "No hay lugar en el mundo donde vaya y no sea el favorito del público", ha señalado.

"Y por razones obvias. Lo que ha aportado al tenis es una mezcla de la última generación que tuvimos", ha explicado, antes de destacar que tiene algo diferencial al resto de tenistas.

"Novak, Roger y Rafa... es como una combinación de todos ellos en uno, con las RPM (rotación por minuto) que puede aplicar [a la pelota] Rafa, la defensa que tiene como Novak, la sensación que tiene como Federer. Ver eso en una persona en una cancha de tenis es extraordinario", ha explicado Agassi, campeón de 8 Grand Slam.

Agassi ha defendido que Alcaraz es "uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que el tenis ha visto jamás". "Lo he visto jugar en vivo algunas veces, pero estar ahí, a su lado en la cancha, será algo especial", ha razonado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 