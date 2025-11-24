Yolanda Ramos deja un momentazo confesando el motivo por el que no se sabe el abecedario

Ya es costumbre que la sinceridad, la espontaneidad y la naturalidad de Yolanda Ramos haga estallar las risas entre todos los espectadores y usuarios que la escuchan, incluso cuando la actriz no está trabajando.

Esto se debe a que el caracter de la actriz es tan único y característico que es de esas personas que te hacen reír simplemente con ser ellas mismas, casi sin buscarlo ni pretenderlo.

Si a eso le añades también un amplio repertorio de anécdotas vitales de lo más cómicas y surrealistas que la actriz suele contar públicamente sin ningún pudor, ahí tienes un cóctel perfecto.

Y esto exactamente ha sido lo que ha pasado cuando Ramos ha contado durante una inusual entrevista con el influencer Carlos Peguer -mientras está arreglándose las uñas en un salón de manicura- el motivo por el que hace muy poco que se ha aprendido el abecedario.

"Ahora ya me lo sé eh, creo. Yo no fui un día a clase porque estaría enferma o lo que fuera, vieron el abecedario y, como yo no fui, he estado durante años que no me sé el abecedario", ha confesado la cómica.

"¡No es verdad!", ha exclamado Peguer entre risas. "Esto te lo juro yo por mi hija. Ya lo sé que la gente saldrá: '¡Qué inculta! ¡Vaya cosas tenemos! Y encima está en televisión española'. Sí", ha relatado la actriz en tono divertido.

"Mi tía tenía un cojín de punto de cruz donde ponía ABCDF... Pues yo allí, pero muy mayor eh. ABCDFJKLMÑOPQRSTU, ¿lo estoy diciendo bien?", ha proseguido, intentado enumerar las letras del abecedario pero dejándose letras por el camino.

"Me decían: 'Busca por orden alfabético'. No, por favor, otra cosa. Dime hasta 10...", ha concluido la humorista el vídeo, el cual ha subido la tuitera @oleemequivocao a su cuenta de la red social X, consiguiendo ocho millones de 'me gustas' y 242.000 reproducciones.

"Pensando que hubo una época de mi vida que me pasó lo mismo con los días de la semana en inglés..."; "Tengo esperanza en que aún me lo puedo aprender pues"; "Me encanta cómo cuenta siempre sus historias"; "Solo se puede amarla", han comentado algunos usuarios.