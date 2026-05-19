"El tinglado se desmorona y los capos empiezan a caer": la reacción del PP a la imputación de Zapatero

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un pleno del Congreso, en una imagen de archivo.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido esta mañana explicaciones al Gobierno por la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esta empresa fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros en los primeros meses de la pandemia.

Tellado considera que esta imputación por "corrupción y blanqueo de capitales" es de una "gravedad extrema". "No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el dirigente popular en un apunte en su cuenta de la red social X.

Por ello ha reclamado al Gobierno que de "explicaciones ya". En su opinión, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

Su compañera, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recurrido a una frase repetida por socialistas como el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que Zapatero ha sido "el mejor expresidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista". La replica con dos palabras: "la mafia".

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, también en X, ha expuesto: "Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario.

Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá". Y añade: "España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar".

Desde el Gobierno y el Partido Socialista no han reaccionado por ahora a la imputación del exmandatario, la primera de un presidente en nuestro país por corrupción. Sólo hay, a esta hora, un mensaje en la red de Elon Musk de la diputada y portavoz del PSOE, Montse Mínguez, muy sucinto: "No pararán", denuncia.

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