Este cartel que han colgado en un bloque de Santiago de Compostela para reprochar la actitud de unos estudiantes es "cine"

El usuario de X Guille Tort ha compartido en su perfil de X el cartel que han colgado unos vecinos de una comunidad de Santiago de Compostela para recriminar a unos inquilinos estudiantes su incívico comportamiento y, además, les lanzan una amenaza para el periodo de exámenes de estas semanas.

"Aviso a la comunidad estudiantil del edificio", se puede leer en el inicio del letrero, que es digno de una serie. "Queridos vecinos universitarios, durante los últimos meses, algunos habitantes de este edificio hemo tenido el privilegio de disfrutar de vuestros ensayos nocturnos de reguetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4 de la mañana y debates existenciales en el descansillo", comienza el autor del texto explicando.

Ahí es cuando menciona el periodo de exámenes y las consecuencias que pueden acarrear el haber tenido esta actitud durante meses, ya que ahora se les puede jugar en su contra.

"Ahora que se acerca la época de exámenes, queremos transmitiros nuestra más sincera compresión. Por ello, esto de vecinos estamos valorando organizar durante las próximas semanas algunas actividades comunitarias, tales como el aspirado intensivo a primera hora, taladro recreativo de fin de semana, concurso de portazos, karaoke vecinal versión grandes éxitos de los 80 y mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas", indican.

Eso sí, continúan ironizando y asegurando que "todo ello, por supuesto, dentro del espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble".

"No obstante, como somos personas generosas, aún estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica respetando el descanso vecinal", concluyen en el letrero, con una firma que es al mismo nivel que el resto del cartel. "Atentamente, vecinos que también tienen memoria (y ojeras)", cierran el letrero.

Además, algún otro vecino de la comunidad ha cogido un bolígrafo y a mano ha escrito la palabra "cine".

El cartel publicado por Tort se ha hecho viral con más de 165.000 reproducciones y más de 5.000 me gusta y 750 compartidos.