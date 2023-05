Yoli, de 'Los Serrano', reaparece muy cambiada y cuenta cómo fue aceptar ese papel

Sara Brasal ha sido entrevistada en Socialité (Telecinco), donde ha contado cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación haciendo de Yoli, la mejor amiga de Teté en la conocida serie 'Los Serrano', estrenada hace nada menos que 20 años.

La actriz ha confesado que, aunque por aquel entonces no era muy consciente de ello, sufrió bullying mientras estaba en el colegio. También ha admitido que ella ni siquiera quería ser actriz, si no que acompañaba a su hermana a los castings.

"Dos años después de eso ya estaba dentro (de la serie)", ha recordado, tirando de nostalgia, la joven que ronda ahora los 30 años y que, a pesar de una manera diferente, sigue inmersa en el mundo cinematográfico.

En un momento dado, hizo la prueba para hacer de Teté, pero finalmente fue elegida para interpretar a Yoli: "Yo sufrí bullying en el colegio (...) Venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele...".

Aunque dudó si debía o no aceptar el papel, finalmente decidió hacerlo gracias a la ayuda de su madre y al apoyo del equipo de la serie: "Me explicaban que me iban a poner fea, pero que era un personaje, que no era la realidad. De hecho, me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa".

En la actualidad, a pesar de su rechazo por la interpretación, siente fascinación por el mundo de la televisión. Así ha encontrado su verdadera vocación tras las cámaras: "He descubierto un nuevo mundo como ayudante de dirección. Me estoy preparando para ello y lo cierto es que estoy muy feliz".