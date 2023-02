El youtuber Carles Tamayo arrasa con su réplica por WhatsApp a un antiguo jefe que ahora le felicita

El youtuber Carles Tamayo, popular por sus potentes reportajes de investigación, está dando mucho de qué hablar en Twitter tras compartir un pantallazo de su WhatsApp en el que se ve la respuesta que le dio a un antiguo jefe que le escribió para felicitarle por su trabajo.

"El Tamayo de hace 4 años y medio, estaría orgulloso de mí", ha escrito junto a la imagen Tamayo, que añade: "Por fin he dicho a la cara lo que pienso al peor jefe que tuve en mi época pre-youtuber".

"Es un privilegio hacer algo así, lo sé. Pero si podéis, os lo recomiendo", asegura. En la imagen se ve cómo su exjefe le dice: "¡Carles, felicidades por lo que has conseguido! ¡Qué pasada! Me emocioné incluso cuando te vi y todo el mundo en redes decía que te lo mereces mucho".

"¿Mañana martes todavía estarás en México? ¿Te podríamos llamar, que estaremos haciendo crónica de los Esland?", acaba preguntando.

La respuesta de Tamayo es demoledora: "Por la confianza que nos tenemos, te voy a ser sincero. Cada vez que me mencionas o me contactas me siento verdaderamente insultado. Las tres temporadas que estuve en (...) fueron las peores jornadas laborales de mi vida".

"Y estoy seguro de que ahora te harás la sorprendida, pero no te preocupes que te lo ilustraré bien y con respeto. Cada vez que que dices 'Tamayo es youtuber gracias al (...) es el equivalente al 'Anna Frank es famosa gracias a Hitler", dice.

En su mensaje, Tamayo reconoce que aprendió de los youtubers a los que invitaban en ese medio, pero subraya: "Para mí fue un infierno donde recibía, por tu parte, una falta de respeto tras otra".

A partir de ahí, recuerda el sueldo que recibía (45 euros brutos por programa "que no había manera de cobrar cuando tocaba") y que las formas en las que le pedía las cosas eran "déspotas": "Y cada propuesta que te hacía era un ninguneo constante".

"Obviamente, no te pude decir nada de todo esto en su momento, ya que al ser la directora y presentadora estabas en una posición de poder respecto a mí", subraya antes de recalcar que le cuenta todo esto para que reflexione y cuando llegue una persona joven al programa la tengan en cuenta y la traten "sin faltas de respeto".

El propio Tamayo cuenta en Twitter que allí tuvo un "sueldo precario pero con ilusión (perdiendo dinero por trabajar), malos tratos, chantaje emocional...". "Suerte que aún conservo algunos emails y WhatsApp de la época. Y entre mis amigos yo era quien le iba bien laboralmente. Y este fue el detonante para dejarlo todo y empezar en YT", explica.

"La respuesta: ni un mísero mensaje de disculpas. 'Perdona si te hice sentir así'. 'Perdona por pagar un sueldo tan precario'. 'Perdona por abusar de tus ganas e ilusión'. Nop, ella es la víctima. Pero soy un afortunado ya que que aun así me seguirá apreciando. Que magnánima", subraya.

De hecho, ha publicado también la respuesta, en la que la jefa asegura: "Yo no tengo ese recuerdo y no soy consciente. Te aprecio mucho y no te dejaré de apreciar por todo esto que dices. Me sabe mal que me llames déspota. Para mí es un insulto. No te mencionaré más. Me acabas de hacer mucho daño. Pero te continuaré apreciando. Mucha suerte con todo".