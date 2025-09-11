Yurena confiesa en 'El Hormiguero' la verdad oculta tras uno de sus himnos: "Lo detesto"

Yurena vuelve a estar de máxima actualidad. La cantante, uno de los grandes personajes sociales de la España de comienzos del milenio, ha reaparecido con fuerza con la publicación de la serie Superestar. En plena promoción del trabajo de Nacho Vigalondo producido por 'Los Javis', y con el futuro concierto en Madrid en el horizonte, Yurena ha ido a divertirse a El Hormiguero. Pero también a explicar heridas aún abiertas.

Porque Yurena —en el pasado Tamara, nombre ya desterrado de su biografía y años después Ámbar— ha revivido ante Pablo Motos los momentos de gloria e infierno vividos en sus años en el foco. Al calor de A por ti y, especialmente, No Cambié, la artista revolucionó el panorama.

Le quedan recuerdos muy felices. Otros muy infelices, como ha reconocido en El Hormiguero. Y en el plató de Antena 3, Yurena ha confesado la verdad oculta tras uno de sus himnos, el 'mítico', No cambié. Banda sonora de incontables verbenas, fiestas, bodas y demás.

Preguntada por Pablo Motos, Yurena no ha dudado en contar que "detesto" la canción No cambié. "Me trae muy malos recuerdos, muy buenos también —en referencia al exitazo comercial—, pero muy malos".

Al ser repreguntada, la cantante de 55 años y nacida en Baracaldo ha estado a punto de romper a llorar, rememorando que "hubo muchas polémicas, muchos seres, que no merecen llamarse gente, que dijeron sobre mí lo que no está escrito con tal de sentarse en un plató", sin citar expresamente los nombres de los implicados.

Consciente de lo que supuso No cambié en su carrera, Yurena ha explicado, en cambio, que acabó por quitarla de sus conciertos y de otros trabajos. "De hecho la tenía vetada desde el 2000", año en el que vio la luz, compuesta por su entonces inseparable Leonardo Dantés.. "No estuvo ni en el recopilatorio posterior", ha detallado, aunque admite que "luego sí la versioné a estilo dance".

¿Cantará entonces Yurena su referencial No cambié? Ella misma ha dado respuesta: "La cantaré, por supuestísimo, pero en la versión 'actual'", ha rematado.