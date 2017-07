El presidente polaco aprueba una ley ultraconservadora que recorta la independencia judicial

El presidente polaco, Andrzej Duda, ratificó hoy la ley que reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación y permite al ministro de Justicia, quien también es fiscal general, el nombramiento de magistrados, una norma que, según la oposición, reduce la independencia judicial.

La ratificación de la ley se produjo hoy a pesar de que ayer tuvieron lugar nuevas movilizaciones de ciudadanos para pedir el veto de todas las normas de la reforma judicial.

La ley ratificada es parte del paquete de tres normas que integran la controvertida reforma judicial impulsada por el Gobierno del partido nacionalista y ultraconservador Ley y Justicia. El presidente anunció ayer después de días de protestas que vetaría dos de las tres leyes.

La norma que reforma la elección de magistrados de tribunales regionales y de apelación se aprobó por el Parlamento el pasado 12 de julio, gracias a la mayoría absoluta que el partido Ley y Justicia tiene en la cámara.

Los críticos dicen que es inconstitucional, ya que confiere al ministro de Justicia, quien también ha asumido las funciones de fiscal general, la facultad de nombrar a los magistrados de los tribunales de apelación y regionales.

AVISO DE LA UE

El presidente del Consejo Europeo, el exprimer ministro polaco Donald Tusk, ya ha avisado estos días del riesgo de "marginación" en Europa que corre Polonia por estas leyes del Gobierno ultraconservador. A través de un comunicado, dijo que las reformas en marcha son una "negación de los valores y estándares" de la Unión Europea y pone en riesgo la reputación de su país natal.

My statement on the situation in Poland. https://t.co/nk7BAWCoEq pic.twitter.com/NLPDTChc43