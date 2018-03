Juan Carlos Quer asegura que "si el Chicle pide perdón y se rehabilita" será el "primero en pedir que quede libre"

Juan Carlos Quer, el padre de la joven muerta en Galicia a manos de José Enrique Abuín Gey, conocido como el 'Chicle', ha insistido en su defensa de la prisión permanente revisable y garantizado que si el autor confeso de la muerte de su hija "pide perdón y se rehabilita" será el primero en "pedir que quede libre".

Quer, en una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, ha admitido que España tiene "el Codigo Penal más duro", pero considera que no existe "una respuesta efectiva hasta este tipo de depredadores y delincuentes tan peligrosos si se quita la prisión". Ha garantizado que, "por su formación y valores" rechaza la cadena perpetua pero no la prisión permanente revisable.

"Si el asesino de mi hija pide perdón y se rehabilita sería el primero en pedir la libertad, porque tiene una hija de 14 años que entiendo que necesita un padre", ha explicado Quer.

La "única razón de sus vidas"

Ha declarado que tanto él como otros padres que han perdido en circunstancias similares a sus hijos no van "a parar porque es la única razón" de sus vidas. "Jamás lo dejaremos de lado hasta que se pongan las medidas necesarias", ha indicado y ha ensalzado la "lección de dignidad" que han dado los padres de Gabriel Cruz y de la que deberían tomar nota los políticos.

Juan Carlos Quer reitera que no le mueven deseos de "revancha o venganza" que es la interpretación que ha hecho Pablo Iglesias, simplemente quiere "poner en valor la vida de los niños para evitar más cadáveres y para mitigar el dolor".

El padre de Diana asegura que "no se está legislando en caliente" porque la ley ya existe. "Solo pedimos no derogar en caliente que es distinto", ha indicado. En su opinión, la petición que él encabeza es "legítima" y "si el PSOE fuera coherente no hubiera formulado un recurso ante en Tribunal Constitucional y a su vez derogar la norma antes de que se haya pronunciado".

Por último, ha realzado un llamamiento a los ciudadanos para que acudan el próximo domingo a la concentración que tendrá lugar en Huelva. "Su única finalidad proteger la vida de nuestros hijos", ha indicado.