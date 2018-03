Al físico Stephen Hawking, fallecido este miércoles a los 76 años, se le echará de menos por sus enormes aportaciones a la Ciencia, por sus brillantes reflexiones y también por su sentido del humor.

Gran ejemplo de ello fue la peculiar fiesta que organizó el 28 de junio de 2009 para viajeros en el tiempo. El científico eligió un salón de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), que fue decorado con globos y con una pancarta que les daba la bienvenida. El momento se muestra el episodio Viaje en el tiempo, de la serie de documentales Into the Universe with Stephen Hawking, emitido en Discovery en 2010.

"Me gustan los experimentos sencillos y el champán, así que combiné dos de mis cosas favoritas para ver si los viajes en el tiempo desde el futuro hacia el pasado son posibles", dice la voz en off del documental en su nombre.

Hawking no envió las invitaciones hasta después de la finalización del evento. Según apunta Mashable, así sólo podrían presentarse allí quienes pudieran retroceder en el tiempo.

"Ésta es la invitación con las coordenadas temporales y espaciales exactas. Espero que las copias sobrevivan varios miles de años y quizá algún día alguien del futuro encuentre la información y use una máquina del tiempo para venir a mi fiesta, demostrando que los viajes en el tiempo serán posibles", se le escucha decir. Para añadir más ironía al asunto, no era necesario confirmar la asistencia, como recalca Newsweek.

Hawking esperó hasta la hora de la cita pero... nadie acudió. "Qué pena. Esperaba que la futura Miss Universo fuera a abrir la puerta", dijo entonces.

En una entrevista en Ars Technica en 2012 le preguntaron qué pensaba de los viajes en el tiempo. "La Teoría de la Relatividad de Einstein parece ofrecer la posibilidad de que podamos deformar el espacio-tiempo tanto que podríamos viajar al pasado. Sin embargo, es probable que dicha deformación provoque un rayo de radiación que destruiría la nave espacial y tal vez el espacio-tiempo en sí mismo", señaló.

"Tengo pruebas experimentales de que viajar en el tiempo no es posible. Di una fiesta para viajeros en el tiempo, pero no envié las invitaciones hasta después del evento. Estuve sentado mucho tiempo pero no vino nadie", añadió.