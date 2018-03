La policía alemana detiene a Puigdemont cuando entraba desde Dinamarca

La policía alemana ha detenido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la localidad alemana de Schuby, cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca a raíz de la euroorden de detención cursada por la justicia española.

Puigdemont, huido de la justicia española, quedó retenido a las 11:19, hora local, en la autopista A7, dirección sur, y quedó a disposición policial, informó a EFE el portavoz de la Policía de lo Criminal del 'Land' de Schleswig Holstein Uwe Keller.

Según la revista alemana Focus, el CNI, el servicio de inteligencia español, "tenía a Puigdemont vigilado en todo momento" e informaron a las autoridades alemanas cuando el expresidente salió de Finlandia camino a Alemania.

El Gobierno español ya tiene la confirmación de la detención de Puigdemont, aunque su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, hablaba en un principio estaba "retenido".

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de marzo de 2018

2. El tracte ha estat correcte en tot moment. Hores d'ara es troba en una comissaria i la seva defensa jurídica ja està activada. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de marzo de 2018

3. El president es dirigia a Bèlgica per posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de marzo de 2018

Los agentes han parado a Puigdemont cuando acababa de cruzar la frontera alemana desde Dinamarca por una carretera en dirección a Hamburgo, desde donde tenía la intención de volver a Bélgica, donde reside.

Este es el punto donde ha sido detenido Puigdemont:

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a reactivar la euroorden de detención contra el expresidente catalán el viernes, el mismo día en el que encarceló a cinco exconsejeros del Govern que presidió Puigdemont.

El exdirigente catalán se encontraba en Finlandia participando en unas conferencias y salió del país esa misma noche. Lo adelantó este sábado un diputado finlandés y fue confirmado por su abogado, quien no definió dónde se encontraba.

Muchos pensaban que Puigdemont ya estaba en su residencia de Waterloo, en Bélgica, pero la realidad es que el expresident todavía estaba de camino a territorio belga.

La CUP pide a Alemania que libere a Puigdemont

El diputado de la CUP Carles Riera ha denunciado hoy la "represión antidemocrática del Estado español" al conocer la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha pedido al país germano que 'demuestre su voluntad democrática' dejando en libertad al político catalán.

En declaraciones a los periodistas en Molins de Rei (Barcelona), donde la CUP celebra una reunión, Riera ha instado a Alemania a "no caer en la connivencia represora y antidemocrática con el Estado español" y a "no ponerse del lado de los represores".

Así, ha señalado que la detención de Puigdemont en Alemania "pone a prueba a Alemania y a Europa" ya que, a su juicio, deberán demostrar ahora "si están en el camino de la regresión antidemocrática".

Por su parte, el líder de Ciudadanos ha celebrado la detención de Puigdemont al que llama "golpista".

Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de marzo de 2018