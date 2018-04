La elegante respuesta de Roberto Leal a un 'hater' de 'Operación Triunfo'

La última edición de Operación Triunfo ha sido todo un fenómeno de masas, aunque parece que no todo el mundo ha seguido el programa con fervor. Este domingo por la noche Roberto Leal anunció en su cuenta de Twitter su deseo de que volviese el programa y —entre muchas alabanzas y deseos de que comience la próxima edición— un usuario de Twitter le dijo que no tenía ningunas ganas de su regreso. La respuesta del presentador, una de las figuras más carismáticas de Operación Triunfo 2017, ha sido de lo más elegante.

El usuario en cuestión, @Goge_17, respondió al correcto tuit del presentador recordándole que se la sudaba él y su "club de palmeros". Leal no pasó por alto las faltas de ortografía de este último tuit y en la respuesta incluyó la imagen de una curiosa medicina.

Ese "qué" no lleva tilde. No es intento de zasca, es la verdad. Y si te la suda, échate un agua por Dios que eso luego es muy desagradable o tómate una de estas cada 8 horas, futuro doctor. ¡Ah! Y por mi parte, hasta aquí tus segundos de gloria tuitera. 😘 pic.twitter.com/GNDn1STpXe

La discusión siguió con una respuesta del usuario, al que el presentador de Operación Triunfo tuvo que volver a corregir, en este caso por la forma en la que se refería al Diccionario de la Real Academia Española.

La RAE no se lee. Se lee el DRAE. De nada otra vez.

El usuario volvió a contestar a Leal, que esta vez decidió no entrar al trapo ante las faltas de respeto de su publicación.

¿La página web no se lee? Échale un vistazo si estás aburrido.

¿No serás tú el que quiere gloria?

A mí, un presentador de mierda, no me va a dar lecciones de nada.

Ni las quiero, ni las necesito. Así que tú y tus lecciones gramaticales os podéis ir a este emoji: 💩