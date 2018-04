Maroto critica que Podemos esté liderado por una "pareja"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha criticado este lunes que Podemos esté liderado por una "pareja", haciendo referencia a la relación que mantienen el secretario general de este partido, Pablo Iglesias, y a la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y considera que si esto ocurriera en el PP "sería mucho cante".

"Un partido que nació con esa idea de asamblea, lo acaban controlando el secretario general y su pareja y los demás tienen que votar lo que ellos piensan y punto", ha subrayado Maroto, al ser preguntado por el anuncio realizado este fin de semana por ambos dirigentes del embarazo de Montero.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha dicho que a Podemos se le 'permite' ciertas cosas que al resto no, y ha afirmado que esta situación no podría darse en el PP y en el PSOE porque 'las bases no lo permitirían' y los medios de comunicación harían una 'batalla de todo esto'.

Asimismo, el dirigente "popular" ha ironizado con el anuncio del embarazo de Irene Montero: "Había comentarios en las redes que decían que ahora Iñigo Errejón tiene mucho más lejos hacerse con el control de Podemos, es un poco lo que yo pienso".