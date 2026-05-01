"No aceptamos lecciones": Robles replica a Trump tras su amenaza de llevarse a las tropas de España

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en la sede de la OTAN, en Bruselas, el 11 de abril de 2025.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar sus tropas de España, y le respondió, "con respeto pero con toda contundencia" que "estos mensajes ya sobran".

Robles se manifiesta "muy tranquila" con la posición española en contra de la guerra de Irán, motivo de las amenazas de Trump, respecto a las que dijo que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal", por lo que le pidió "mucho respeto" para España.

"No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, afirmó la ministra española en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario El País, con motivo de su 50 aniversario.

La ministra aseguró que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica y con las misiones de paz en el mundo".

Robles incidió en que no se puede pedir a España que ayude en una guerra "ilegal" y que no tiene cobertura internacional, en alusión al conflicto de Irán.

Tras manifestar su respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles reiteró que "pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene".

Trump "probablemente" retire las tropas de EEUU de las bases de España e Italia El presidente estadounidense vuelve a la carga contra España y lanza una nueva amenaza. Un día antes ya dejó en el aire otra posibilidad parecida para con Alemania.

La nueva andanada

Trump afirmó ayer, jueves, que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente estadounidense respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible".