India Martínez sorprende a Calleja al contar las penurias de su infancia

El aventurero Jesús Calleja se llevó a la cantante India Martínez al Everest en la última entrega de Planeta Calleja (Cuatro). Debido al mal tiempo tuvieron que abandonar la ascensión y el equipo se quedó atrapado a 4.000 metros de altura. Pese a la adversidad, el programa dio para conocer las facetas más desconocidas de la artista, como su timidez —prefiere no ganar premios para no tener que salir a recogerlos— o sus sencillos orígenes.

Martínez, de 32 años, se crió en un barrio humilde de Córdoba. Su padre desempeñó muchos trabajos: fue comercial y también fue empleado de un bingo y su madre era ama de casa y se ocupaba de los tres hijos. "¿Tienes la sensación de haber pasado penurias?", le preguntó Calleja. "¿De no haber ni pa' pan? Sí. Venimos de lo más bajito que te puedas imaginar", reconoció la cantante.

La artista relató que con seis o siete años "vio a un tío pinchándose" y que a un familiar le dieron una puñalada. "Todos los días me peleaba en el colegio. No se lo he contado nunca a nadie", prosiguió.

Aunque señaló que más que sacudir, salía corriendo pero "cuando no tenía más remedio" se enfrentaba y "daba caña": "He partido narices, he tirado piedras, he descalabrao...".

Jesús Calleja también quiso saber si en aquella época le pusieron algún mote. "Tenía la boca muy grande, descompensada de la cara, los labios muy gordos y tenía boca de mono", rememoró Martínez, a quien también llamaban Pocahontas e India. "¿De ahí viene?", preguntó el presentador en referencia al nombre artístico de la cantante —su nombre real es Jennifer Jessica Martínez—, quien reconoció que sí. Puedes ver el momento aquí.