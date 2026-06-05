Reparte paquetes 30 años con el despertador a las 5:30 y gana 6 millones en la lotería: deja automáticamente el empleo, pero vuelve un día para sorprender a sus excompañeros con flores y billetes de lotería

Hace un año, la lotería le cambió la vida a Gary MacDonald, un inglés que a sus 61 años, se convirtió en millonario de la noche a la mañana. En concreto, el afortunado ganó 5,2 millones de libras (algo más de 6 millones de euros, al cambio actual).

Su primera decisión tras ganar la lotería fue dejar el trabajo como repartidor por el que el despertador llevaba 30 años sonando a las 5:30 de la mañana. En consecuencia, pasó a disfrutar de la jubilación de forma anticipada.

El premio ha cambiado las rutinas de Gary MacDonald. Sin embargo, lo que el dinero no ha podido cambiar han sido sus valores, ya que el hombre ha regresado de forma inesperada a su trabajo para darle una agradable sorpresa a los que durante tantos años han sido sus compañeros.

Tal y como informa el medio de comunicación británico The Independent, el ganador de la lotería ha acudido al que fuera su lugar de trabajo para entregarles flores y billetes de lotería a los trabajadores de su antigua empresa.

En palabras al mencionado medio, Gary MacDonald ha asegurado que lo más importante del día a día para él eran los momentos que compartía con sus compañeros: "Un breve saludo con la mano, unas palabras, a veces un té…".

La gerente de la tienda, Donna Samuels, ha agradecido que el millonario se haya acordado de ellos y les haya traído flores. "No tenía por qué haberlo hecho, pero me ha conmovido mucho que lo haya hecho", ha afirmado a The Independent.

Gary MacDonald ha asegurado que desde que el pasado año tuvo la fortuna de ganar la lotería, su vida ha dado un giro de 180 grados, incluyendo una boda y un cambio de casa. "Los últimos doce meses han sido una locura: primero gané un premio de 6 millones de euros y participé en un anuncio de lotería, luego me casé y me mudé", ha narrado el hombre de 61 años.