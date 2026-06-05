Zaragoza suelta más de 225.000 insectos en sus calles: el 'ejército' de mariquitas y avispas con el que combate las plagas sin pesticidas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que ha soltado cientos de miles de insectos en el término municipal con el objetivo de reducir y controlar plagas como el pulgón, la psila o la cochinilla.

A través de un comunicado, el consistorio ha precisado que "durante las tres semanas que ha durado esta suelta, el consistorio ha liberado, concretamente 225.273 ejemplares beneficiosos sobre 2.847 árboles de Zaragoza.

Según el Ayuntamiento de Zaragoza, la medida se orienta hacia el cumplimiento de "los objetivos de sanidad vegetal, basados en criterios de gestión integrada de plagas, priorizando la prevención, utilizando tratamientos biológicos con bajo impacto ambiental para evitar así el uso de fitosanitarios convencionales".

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha puesto de manifiesto "el valor de lograr las mejores condiciones posibles para los árboles de la ciudad utilizando los propios medios que nos ofrece la naturaleza".

"Estos insectos son nuestros aliados para fomentar una biodiversidad adecuada"

En ese sentido, Gaudes ha subrayado que "estos insectos son nuestros aliados para fomentar una biodiversidad adecuada en nuestra ciudad. Su labor es imprescindible para que sigamos impulsando la renaturalización de espacios con el control y reducción de plagas. Su presencia es casi invisible, pero su utilidad es enorme para mantener el vigor de nuestra vegetación".

Durante la campaña, el Ayuntamiento de Zaragoza ha empleado distintas especies de insectos beneficiosos, seleccionadas en función de la plaga objetivo y de las características del arbolado tratado.

En concreto, entre ellas se encuentran la Anthocoris nemoralis (chinche depredadora), la Adalia bipunctata (mariquita de dos puntos), utilizada para el control de pulgones; la Aphidius colemani (avispa parasitoide de pulgones) y la Cryptolaemus montrouzieri (criptolemo o destructor de cochinillas).

Desde el consistorio aseguran que "estos organismos actúan de forma natural sobre las poblaciones de insectos plaga, ayudando a mantenerlas por debajo de los umbrales de intervención y favoreciendo un modelo de gestión más respetuoso con el entorno urbano, la biodiversidad y la salud de las personas".