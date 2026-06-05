La lección de un maestro al consejero de Ayuso por lo que dijo del calor en los colegios es de matrícula de honor
"Estamos hablando de progresar".
Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, ha dado que hablar, y mucho, después de afirmar en la Asamblea de Madrid que el calor en las aulas podría servir como una "fuente de inspiración".
"Les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera", pronunció el consejero de Ayuso.
De todas las reacciones que han generado sus palabras, que no son pocas, ha destacado la de Alejandro Mesa, un popular profesor y creador de contenido en redes sociales, especialmente en TikTok (@buenosdiasporcierto), donde cuenta con casi 60.000 seguidores. El docente ha alucinado y, mientras proyectaba el vídeo de De Paco, se abrigaba como respuesta irónica.
"Lo que dice es una tontería"
"Digo yo que si lo que dice este señor es verdad, voy a copiar lo que dice, si me inspiro para dar clase y para hacer los vídeos", ha expresado al inicio del vídeo. "Yo creo que la mayoría de personas que ven este vídeo deben pensar que este señor lo que dice es una tontería", ha añadido.
Y se ha hecho una pregunta: "¿No hay nadie en su partida que le diga, oye, yo creo que deberías corregir un poquito este texto, a pesar de que siempre tengamos que llevar a la contraria todo, deberías maquillarlo un poquito?". También se ha fijado en un detalle de sus gestos: "Fijaos cuando hace el discurso las veces que duda cuando dice las cosas. Duda de decirlo. Y aun así lo dice".
"Estamos hablando de progresar"
"Lo que está claro es que este señor, cuando ha hecho el discurso, tenía mucho aire acondicionado puesto, porque si no, no habría escrito esa tontería, le habría venido la inspiración si hubiera tenido un ventilador como tenemos en los colegios en España", ha defendido.
Tras recibir mensajes de compañeros profesores de diferentes puntos de España, ha planteado otra cuestión: "¿Vosotros creéis que se puede dar clase así con niños que vienen del patio sudados, niños que están nerviosos, excitados, que ya tienen ganas del veranito? Es imposible".
Sobre el argumento de que "antes lo hacía así", ha respondido con contundencia: "Mi abuela iba en burro al colegio. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mejorar, de progresar, lo que parece que cada vez que se habla de progresar, somos todos comunistas".