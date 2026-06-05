Sacar el ecosistema de Google de las escuelas: la propuesta de una economista para empezar a recuperar la soberanía digital desde lo público

¿A quién le pertenecen los contenidos de la inteligencia artificial? El mismísimo Bernie Sanders, uno de los políticos más representativos en EEUU se ha hecho esta pregunta y lo ha plasmado en una propuesta de ley que ahora deberá pasar por la Cámara de Representantes. Pero ha sembrado la semilla de un debate que se expande y que alcanza asuntos tan claves como el de la educación.

Para la economista argentina Cecilia Rikap la urgencia ahora es recuperar la soberanía digital desde lo público. Y eso empieza en los primeros entornos de responsabilidad social, el hogar y la escuela.

Explica Rikap en una entrevista con El País que el primer paso es "regular" estas empresas, pero ello consiste en mucho más que simplemente "pagar más impuestos". La economista detalla que es necesario "producir alternativas, ecosistemas enteros distintos".

La profesora del University College London y responsable de investigación del Instituto para la Innovación y el Propósito Público desarrolla la idea de que esta tarea ha de comenzarse desde abajo —"empezar chiquito", apunta—, logrando que la propia administración tenga menos dependencia de las grandes empresas tecnológicas.

Para la economista y profesora universitaria, hoy en día, las administraciones dependen casi totalmente de las Big Tech, hasta el punto de que "los servicios públicos no pueden funcionar sin su tecnología".

"La Administración no tiene ningún tipo de acceso al código de esos programas y sistemas", que resultan imprescindibles para el buen funcionamiento de sectores como la educación, la seguridad o la salud. Por ello cree que esa dependencia marca fuertemente

las capacidades regulatorias que pueda imponer las administraciones y también su propia acción de gobierno. Obviamente, muy limitadas, deja entrever.

Cita el caso de Google, como referente tecnológico con alcance a todo el mundo. "Se puede empezar por la educación, sacando el ecosistema de Google de las escuelas y haciendo uno propio", sostiene. Y lo hace con la creencia de que la experiencia en educación podría "replicarse en otros sectores, como el de la salud".