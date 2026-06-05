Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrofísica: "Quedan muy pocos lugares en la Tierra con estas condiciones". Uno de ellos está ahora en peligro

El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los grandes paraísos del mundo para los astrónomos. El motivo es que se trata de un lugar ausente de contaminación lumínica, lo que ofrece unas condiciones idóneas para observar el Universo.

En declaraciones a la BBC, Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrofísica sénior del Observatorio Europeo Austral en Chile, asegura que "hay muy pocos lugares en la Tierra con estas condiciones".

El periodista de la BBC Richard Fisher ha viajado al Observatorio Paranal, una base astronómica ubicada en el desierto de Atacama que es operada por el Observatorio Europeo Austral y que cuenta con algunos de los telescopios terrestres más avanzados del mundo.

"Al alzar la vista, veo la pálida franja blanca de la Vía Láctea dibujada sobre un lienzo de puntos deslumbrantes. Sorprendentemente, también diviso dos manchas verdes que creía imposibles de percibir a simple vista: las Nubes de Magallanes, un par de galaxias enanas. Están tan lejos que parte de su luz ha viajado por el cosmos durante aproximadamente 200.000 años", ha narrado Fisher.

El periodista ha asegurado que el de Paranal parece un cielo totalmente diferente al que puede observar cada noche en Londres. "Cuando miro al cielo desde mi casa en Londres, el resplandor artificial de millones de bombillas se cierne sobre la ciudad, ocultando todas las estrellas excepto las más brillantes", ha explicado.

Lo que hace diferente a Paranal: la ausencia de presencia humana en la zona

Lo que hace diferente a Paranal es simplemente la ausencia de presencia humana y, en consecuencia, de contaminación lumínica. La ciudad más cercana, Antofagasta, se encuentra a 130 kilómetros.

Sin embargo, esas condiciones ideales para la observación astronómica están ahora en peligro. Los complejos industriales y las explotaciones mineras de la zona de Antofagasta se están aproximando cada vez más al Observatorio Paranal.

Itziar de Gregorio-Monsalvo ha alertado de que "hace unos cuatro o cinco años, observamos un incremento muy elevado de la contaminación lumínica, con cada vez más industrias en la zona acercándose a Paranal".

Ante esta situación, los astrónomos exigen que se aprueben cambios en la regulación de la contaminación lumínica en Chile para proteger lugares únicos como el Observatorio Paranal.