Las langostas amenazan la cosecha de dátiles en Marruecos: los enjambres atacan en el peor momento del año y podrían provocar un desastre ecológico

Temor entre los agricultores marroquíes ante la aparición de enjambres de langostas del desierto en la provincia de Errachidia, en el sureste del país. El insecto amenaza de forma directa a las cosechas de dátiles.

Fuentes consultadas por el medio de comunicación marroquí Hespress han informado de que hay langostas del desierto asentándose en pastizales y espacios abiertos cerca de comunidades de oasis.

Mohamed Amine Jelili, residente de la zona, ha asegurado que los enjambres tienen la mayor magnitud que haya podido observarse en los últimos años en la región marroquí de Drâa-Tafilalet.

"Los residentes han estado siguiendo de cerca la situación debido a la densidad de los enjambres y a las grandes extensiones que han atravesado antes de instalarse cerca de los oasis", ha explicado Mohamed Amine Jelili.

"Cualquier propagación incontrolada de langostas podría tener consecuencias negativas para los árboles y los cultivos, especialmente en zonas ecológicamente sensibles donde muchas familias dependen de la agricultura y la ganadería", ha añadido el residente.

"Las langostas podrían destruir una parte considerable de los cultivos en muy poco tiempo"

Por su parte, Othman Ouachaouch, un profesional del turismo de la región, ha afirmado, en declaraciones a Hespress, que "los campos y las tierras de pastoreo han comenzado a recuperarse tras años de sequía, pero las langostas podrían destruir una parte considerable de los cultivos en muy poco tiempo".

En ese sentido, Ouachaouch ha destacado que no se había observado un fenómeno similar en la región en las dos últimas décadas, por lo que la situación es especialmente preocupante para los agricultores y ganaderos.

Según los expertos, las langostas del desierto se han propagado rápidamente por las zonas desérticas y semidesérticas aprovechando las condiciones climáticas favorables y la humedad dejada por las recientes lluvias.

Respecto los efectos negativos que podría tener la plaga a nivel turístico, Othman Ouachaouch ha alertado de que "cualquier daño a la cubierta vegetal o a los ecosistemas de los oasis afectaría directamente al atractivo de la región y a las actividades vinculadas al turismo desértico, ecológico y de oasis".