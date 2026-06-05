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De "Pedro no se fía del DAO" a "Marlaska pillado por la UCO", pasando por "cloacas G.C.": las anotaciones clave de una nueva libreta atribuida a Leire Díez
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De "Pedro no se fía del DAO" a "Marlaska pillado por la UCO", pasando por "cloacas G.C.": las anotaciones clave de una nueva libreta atribuida a Leire Díez

La 'fontanera' llenó una agenda de anotaciones sin contexto sobre políticos, empresas e instituciones, con constantes referencias a la UCO, investigaciones judiciales o miembros del Gobierno.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Leire Díez, con unos papeles en su célebre rueda de prensa
Leire Díez, con unos papeles en su célebre rueda de prensaEuropa Press via Getty Images

Una agenda llena de anotaciones a cual más explosiva. La investigación del 'caso Leire' entra en una nueva dimensión tras el hallazgo de una libreta atribuida a la 'fontanera' y exmilitante socialista, a la que ha podido acceder El HuffPost y que aparece plagada de referencias a políticos y miembros del Gobierno, jueces, fiscales, empresarios e investigaciones judiciales

Todas ellas sin referencias contextuales, en muchos casos apoyándose en siglas o abreviaturas, pero de gran impacto, que procedemos a detallar. 

La libreta, con una portada donde se lee Cantabria 2025 y la imagen de unos acantilados, incluye referencias como "Pedro no se fía del DAO Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo. La puede filtrar" o "Marlaska y el SE están pillados por la UCO". Poco antes surge otro escrito muy críptico, "reunión P.S.", sin más detalle. 

El nombre del presidente del Gobierno aparece tal cual en un apartado titulado 'Diligencias J. L. Ábalos' y subrayado. Debajo, una referencia, "Descartados", que incluye a Pedro Sánchez, a Carmen Calvo y a Santos Cerdán. Enfrentado en la hoja escribe "Replantear", donde se sitúan "Marlaska y Rafael Pérez o D(irectora) G(eneral) de la G(uardia) C(ivil) y (el exministro de Sanidad Salvador) Illa "a través del S(ecretario) de E(stado) de Sanidad".

Más abajo, el documento vinculado a Leire Díez detalla algunas reuniones con ella presente en Ferraz, sede socialista.

Sobre los vínculos con el PSOE, una de las páginas incluye la nota "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe". Referencia que, señala la Guardia Civil, "aparece vinculada con 'Tema Drive' y la 'Operación PSOE'. "Causa mascarillas derivando a Air Europa y Begoña", es otra de las anotaciones, en la que aparece tachada la palabra "Plus Ultra".

No abundan en cambio, las referencias a Santos Cerdán, a quien la UCO sitúa a la cabeza, junto con la propia exmilitante, de la trama del 'caso Leire'. Sobre él, la agenda incluye otro breve, "Santos: la única persona que no tiene nada".

Sobre la Guardia Civil —cuerpo al que pertenece la UCO— hay numerosísimas anotaciones. Leire habría escrito notas como "prácticas ilegales de la G.C." o "Cloacas G.C.", contraste con mensajes como que "G.C" es "un gran cuerpo". Sí se detiene algo más en el nombre del teniente coronel de la UCO, del que deja señalado "Antonio Balas: peligroso". 

Los nombres de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, enteros o con abreviaturas inconfundibles son constantes a lo largo de las 121 páginas del documento manuscrito. En él se suceden ideas sobre la trama de hidrocarburos y del funcionamiento del llamado 'caso Koldo' sobre mascarillas y un "catálogo de prostitutas", más referencias directas a mujeres ligadas al exministro Ábalos.

La agenda atribuida a Leire Díez recoge frases como "Día 23. Reunión Koldo. Protocolo crisis si hay entrada y registro. Borrado información" o "Koldo, Aldama, Fran ortega... todos eran colaboradores de la GC" al respecto.

La extensión de la agenda alcanza también al PP de Mariano Rajoy. El expresidente, citado con su nombre o como "M. Rajoy" sale varias veces con referencias cercanas a lav "Policía Patriótica" y la "Operación Cataluña", junto a algunas figuras del aparato de Interior en su mandato.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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