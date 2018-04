12 revelaciones de Mark Zuckerberg sobre cómo funciona Facebook

Mark Zuckerberg ha comparecido ante el Congreso de EEUU para dar explicaciones sobre la filtración masiva de datos que se produjo y que afectó a 87 millones de usuarios, cuya información cayó en manos de la empresa Cambridge Analytica, vinculada a Trump y al Brexit.

Para empezar, le han pedido que resuma en pocas palabras a qué se comprometen los usuarios al crear una cuenta. "Obtienes la posibilidad de compartir contenido con gente. Puedes controlar con quién lo compartes, puedes eliminarlo y puedes no poner nada, si no quieres", ha explicado Zuckerberg.

El fundador de Facebook ha acabado respondiendo también a cuestiones muy básicas sobre cómo funciona su empresa y cómo recoge y utiliza los datos de sus usuarios.

¿Tienes cuenta en Facebook? Seguro que te interesa.

¿Es seguro Facebook?

"Creo que Facebook es seguro. Yo lo uso, mi familia lo usa y toda la gente a la que quiero lo usa constantemente", asegura Zuckerberg.

Según ha revelado TechCrunch, Facebook ha puesto en marcha herramientas especiales para aumentar la privacidad del fundador y otros altos cargos de la empresa no disponibles para otros usuarios.

El fundador asegura que Facebok sólo se pone en contacto con la Policía si detecta una inminente amenaza o si se requiere su cooperación en una investigación de forma oficial. También ha dejado claro que no espía las llamadas ni la voz a través del móvil, algo que le parece una teoría conspiranoica.

Aunque reconoce que en 2013 un hacker logró instalar malware en los ordenadores de algunos de sus empleados, Zuckerberg garantiza que los datos de los usuarios no fueron contaminados.

Sobre la adicción a las redes sociales, Zuckerberg apunta que la buena actividad es la de los usuarios que conectan con otras personas y no consumen contenido de forma pasiva. De todas formas, segura que Facebook no contrata expertos para enganchar a los usuarios y que no se vayan a otras plataformas.

Así te controla Facebook

Hay dos tipos de datos que tiene Facebook. El principal es el contenido que los propios usuarios deciden compartir, sobre el que tienen "control absoluto", según Zuckerberg. El otro es datos específicos que recogen para "mejorar la experiencia de los anunciantes". Calculan si te interesarán los anuncios.

"Los usuarios también tienen control sobre ese segundo tipo de datos. Puedes desactivar la autorización para que recojamos esa información. Tus anuncios serán peores, así que muchos no lo hacen", señala.

Presionado para revelar si la red social rastrea la navegación de sus usuarios por Internet después de que hayan salido de Facebook, Zuckerberg ha tenido que admitir que sí, que rastrean las cookies de sus usuarios, lo que les permite saber qué webs visitan. También ha revelado que el Gobierno de EEUU le ha pedido alguna vez eliminar alguna página, sin desvelar cuáles ni por qué.

En relación a los perfiles eliminados, Zuckerberg reconoce que guarda una copia de los datos del usuario que ha abandonado por un tiempo, no sabe cuánto, pero asegura tajantemente que se acaban borrando.

¿Leen los usuarios las condiciones de privacidad?

Varios senadores han apuntado que el modelo de negocio de Facebook, que se basa en un servicio de comunicación gratuito a cambio de datos personales, sólo es ético si ambas partes entienden lo que ocurre, algo que muchos no creen que esté ocurriendo.

La gran crítica ha sido para el acuerdo de privacidad que muestra la red social a los usuarios al crear una cuenta. Un senador ha preguntado a Zuckerberg si sabe cuántos se lo leen y han acordado que probablemente son pocos.

Otro representante critica que no sea un texto más explícito, aunque Zuckerberg apunta que eso sólo reduciría el número de lectores, al ser más largo y complejo.

¿Publicidad o un Facebook de pago?

Zuckerberg ha querido dejar claro cómo se organiza la publicidad en Facebook porque cree que la mayoría de la gente tiene "un concepto equivocado" del asunto.

"Nosotros no vendemos datos a los anunciantes. Ellos nos dicen a quién quieren dirigirse y nosotros colocamos la publicidad basándonos en la información que los usuarios han compartido, sin que en ningún momento haya intercambio de datos con los anunciantes", asegura.

"Los anunciantes pujan por la cantidad que vale para ellos poner un espacio en la plataforma o que ocurra una acción. Nos interesa mostrar contenido relevante porque nosotros sólo recibimos un pago cuando la acción que quiere el anunciante que ocurra ocurre", precisa Zuckerberg.

Muchos congresistas han puesto en cuestión el modelo publicitario de la red social pero Zuckerberg señala que es "el que mejor se alinea con nuestra misión", dado que consiste en conectar a las personas, y apunta que no tienen intención de ofrecer un servicio de pago por el momento. "Mucha gente no quiere pagar por un servicio y muchos no pueden permitírselo", apunta el fundador de Facebook.

¿Lee Facebook el contenido de tus mensajes de WhatsApp?

Según Zuckerberg, los mensajes de WhatsApp están completamente encriptados y sus sistemas no leen nada de ellos. Por tanto, no pueden utilizar ninguna información de ahí para los anunciantes. De hecho, considera una "teoría conspiranoica" pensar que Facebook escucha a sus usuarios.

¿Han robado China y Rusia datos de los usuarios de Facebook?

Zuckerberg admite que operan con la idea de que otros países tratan de aprovecharse de su plataforma pero que no les consta aún que se haya producido. "Hemos abierto una investigación. Me imagino que encontraremos algo", ha revelado.

Teniendo en cuenta que la injerencia en el pasado se produjo a través de anuncios sobre asuntos polémicos y no a favor de una campaña política, cree que debe moderar la publicidad sobre esos temas.

¿Por qué no suspendió Facebook a Cambridge Analytica?

Ante la pregunta de por qué no baneó a Cambridge Analytica, Zuckeberg ha apuntado primero que no eran anunciantes de la red social y que no tenía forma de hacerlo. Después ha rectificado: sí eran anunciantes en 2015, cuando supieron que se había producido la filtración, y fue "un error" no hacerlo.

El empresario recuerda que ahora sí están baneadas todas las empresas vinculadas con la violación de privacidad pero no sus líderes ni empleados, y que todos ellos siguen controlando sus publicaciones.

¿Violó Facebook los términos de privacidad de sus usuarios?

Zuckerberg se ha defendido con menos soltura ante la acusación de que los términos que les presentó Alexander Kogan, el profesor que recopiló datos de millones de usuarios y luego los vendió a Cambridge Analytica, ya recogían que podían ser vendidos, algo que incumple sus propias condiciones.

"No lo veo así", ha dicho el fundador de Facebook, sin explicar más. Lo que sí ha admitido es que, una vez que los datos salen fuera de su sistema, les resulta muy complicado seguir su rumbo.

Posteriormente, ha mencionado que los términos legales dejaban claro cómo funcionaría la app thisisyourdigitallife, que permitó la fuga de información a Cambridge Analytica. Insinúa así que todos los usuarios de Facebook sabían lo que ocurriría con sus datos y habían dado su consentimiento implícito.

"La idea era hacer la experiencia más social. Para eso tuvimos que crear una herramienta que recolectaba información de amigos en las apps de la plataforma de desarrollo. Dejamos claro que eso sería así. Cuando la gente se apuntó a Facebook, se apuntaron a eso también", sostiene.

"Nuestra visión es que no violamos el acuerdo de consentimiento. La app funcionaba como dijimos que lo haría, el sistema funcionaba como estaba diseñado. El problema es que lo diseñamos mal", admite.

¿Por qué no notificó la filtración a los usuarios cuando se enteró?

La senadora Kamala Harris ha preguntado directamente a Zuckerberg si se discutió en Facebook informar a los usuarios sobre la filtración de sus datos antes de decantarse por no hacerlo en 2015.

"No recuerdo si se discutió en Facebook en general, hubo muchas charlas en las que yo no estuve. No estoy seguro de lo que otra gente discutió sobre el tema. No recuerdo una conversación así", ha contestado Zuckerberg.

Ahora considera un error no haber informado a los usuarios de lo ocurrido con su información personal. Pero asegura que lo hicieron basándose "en información falsa de que el problema estaba cerrado".

¿Facebook es responsable del contenido en su plataforma?

Uno de los temas más peliagudos sobre las redes sociales es calcular su nivel de responsabilidad en los contenidos elaborados por terceros pero compartidos y viralizados a través de sus plataformas.

Durante el interrogatorio, Zuckerberg ha admitido que él considera que sí es responsable de ello. También ha asegurado que apoyaría una ley que exigiera a Facebook preguntar a cada usuario en cada ocasión oportuna si autoriza el uso de su información para otros propósitos.

Los retos pendientes de Facebook en seguridad

La demócrata Maria Cantwell ha conseguido que Zuckerberg se comprometa a averiguar si alguno de sus empleados trabajó directamente con los de Cambridge Analytica durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Donald Trump.

Zuckerberg ha revelado que la inteligencia artificial y un equipo cada vez más grande de moderadores que hablan diferentes lenguas son la respuesta para hacer frente al discurso de odio en las redes sociales, pero admite que tienen aún un porcentaje de error mayor del que le gustaría.

El fundador de la red social también ha admitido que será muy difícil averiguar de dónde procede el dinero de anuncios de campañas políticas si el anunciante cambia la dirección de facturación, lo que dificulta también el control de los contenidos que pueden interferir en elecciones.

Zuckerberg no quiere mucha regulación de la red

Aunque admite que su empresa es un monopolio, el fundador de Facebook no ve con buenos ojos mucha legislación sobre la red, sino que invita a centrarse en hacer la que sea "adecuada". Por ejemplo, en su opinión, no hay necesidad de proteger en particular los datos de los menores.

El ejemplo concreto que ha utilizado ha sido que legislar en exceso sobre tecnología de reconocimiento facial podría provocar que EEUU se quedara atrás económicamente respecto a países como China.

"No soy de esas personas que piensa que toda legislación es mala. Tenemos que discutir qué leyes son las apropiadas, no si hay que tenerlas", opina Zuckerberg.

Zuckerberg ha devuelto la patata a los congresistas y apunta que lo más importante de cara a regular la actividad online es que la política de protección de datos sea entendible para los ciudadanos.

El creador de Facebook advierte de que la legislación innecesaria sólo refuerza la posición dominante de grandes empresas como la suya, con los recursos para encontrar lagunas, y debilita a las pequeñas empresas del mismo sector.