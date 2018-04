Una foto de las protestas anti Maduro en Venezuela ganadora del World Press Photo 2018

"Tiro piedras sobre un estanque. No sé qué efecto producen, pero al menos yo tiro piedras". La reputada corresponsal de guerra Martha Gellhorn (tristemente más conocida por haber sido esposa del escritor Ernest Hemingway que por su formidable trayectoria) resumía así su oficio: contar al mundo lo que pasa, intentarlo, aún sin saber si las historias caen en saco roto o remueven conciencias, si llaman a la movilización o sirven para envolver el bocadillo. Tirar piedras, poderosas, pesadas, con toda la carga de la verdad, es lo que han hecho los profesionales seleccionados este año por el World Press Photo, el concurso de fotografía más reputado del mundo.

Ronaldo Schemidt ha ganado el World Press Photo 2018 con una imagen de las protestas de los opositores contra Nicolás Maduro en Venezuela en la que un joven llamado José Victor Salazar corre entre las llamas. Unas manifestaciones especialmente concentradas entre abril y julio de 2017, que dejaron al menos 140 muertos.

Esta noche, en Ámsterdam, se han todos conocido los ganadores.

Premio World Press Photo 2018 Ronaldo Schemidt Venezuela Crisis (La crisis de Venezuela): José Víctor Salazar es un manifestante que corre entre las llamas durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.

Tercer premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría individual Roger Turesson North Korea (Corea del Norte)

Segundo premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría individual Giulio Di Sturco More than a woman (Más que una mujer)

Primer premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría individual Jesco Denzel Lagos Waterfronts under Threat (Los muelles de Lagos amenazados)

Tercer premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría series Espen Rasmussen White Rage - USA (Rabia blanca - Estados Unidos)

Segundo premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría series George Steinmetz Feeding China (Alimentado China)

Primer premio 'Contemporary Issues' (temas de actualidad), categoría series Heba Khamis Banned Beauty (Belleza prohibida)

Tercer premio 'Environment' (medio ambiente), categoría individual Thomas P. Peschak Back in Time (Por aquel entonces)

Segundo premio 'Environment'(medio ambiente), categoría individual Thomas P. Peschak Attack of the Zombie Mouse (El ataque del ratón zombi)

Primer premio 'Environment' (medio ambiente), categoría individual Neil Aldridge Waiting for Freedom (Esperando la libertad)

Tercer premio 'Environment' (medio ambiente), categoría series Daniel Beltra Amazon: Paradise Threatened (El Amazonas: paraíso amenazado)

Segundo premio 'Environment' (medio ambiente), categoría series Luca Locatelli Hunger Solutions (Soluciones contra el hambre)

Primer premio 'Environment' (medio ambiente), categoría series Kadir van Lohuizen Wasteland (La Tierra de los Residuos)

Tercer premio 'General News' (información general), categoría individual Masfiqur Akhtar Watch Houses Burn (Mirad las casas arder)

Segundo premio 'General News' (información general), categoría individual Richard Tsong-Taatarii Not My Verdict (No es mi veredicto)

Primer premio 'General News' (información general), categoría individual Patrick Brown Rohingya Crisis (La crisis rohingya)

Tercer premio 'General News' (información general), categoría series Francesco Pistilli Lives in Limbo (Vidas en el limbo)

Segundo premio 'General News' (información general), categoría series Kevin Frayer Rohingya Refugees Flee Into Bangladesh (Refugiados rohingya huyen a Bangladesh)

Primer premio 'General News' (información general), categoría series Ivor Prickett The Battle for Mosul (La batalla por Mosul)

Tercer premio 'Long-Term Projects' (proyectos de larga duración) Javier Arcenillas Latidoamérica

Segundo premio 'Long-Term Projects' (proyectos de larga duración) Carla Kogelman Omo Change (El cambio de Omo)

Primer premio 'Long-Term Projects' (proyectos de larga duración) Fausto Podavini Ich Bin Waldviertel (Me llamo Waldviertel)

Tercer premio 'Nature' (naturaleza), categoría individual Michael Patrick O'Neill Flying Fish in Motion (Pez Volador en movimiento)

Segundo premio 'Nature' (naturaleza), categoría individual Thomas P. Peschak Jump (Salto)

Primer premio 'Nature' (naturaleza), categoría individual Corey Arnold Dumpster Diver (Buscando en la basura)

Tercer premio 'Nature' (naturaleza), categoría series Thomas P. Peschak Galapagos: Rocking the Cradle (Galápagos: meciendo la cuna)

Segundo premio 'Nature' (naturaleza), categoría series Jasper Doest Sacred No More (Ya no son sagrados)

Primer premio 'Nature' (naturaleza), categoría series Ami Vitale Warriors Who Once Feared Elephants (Los guerreros que antes temían a los elefantes)

Tercer premio 'People' (gente), categoría individual Li Huaifeng Earth Kiln (Horno de tierra)

Segundo premio 'People' (gente), categoría individual Alessio Mamo Manal, War Portraits (Manal, retratos de guerra)

Primer premio 'People' (gente), categoría individual Magnus Wennman Resignation Syndrome (El síndrome de la resignación)

Tercer premio 'People' (gente), categoría series Tatiana Vinogradova Girls (Chicas)

Segundo premio 'People' (gente), categoría series Anna Boyiazis Finding Freedom in the Water (Buscando la libertad en el agua)

Primer premio 'People' (gente), categoría series Adam Ferguson Boko Haram Strapped Suicide Bombs to Them (Boko Haram les ató bombas suicidas)

Tercer premio 'Sports' (deporte), categoría individual Erik Sampers Marathon des Sables (La Maratón de las Arenas)

Segundo premio 'Sports' (deporte), categoría individual Stephen McCarthy Steaming Scrum (Melé humeante)

Primer premio 'Sports' (deporte), categoría individual Oliver Scarff Royal Shrovetide Football

Tercer premio 'Sports' (deporte), categoría series Nikolai Linares The Boys and the Bulls (Los chicos y los toros)

Segundo premio 'Sports' (deporte), categoría series Juan D Arredondo Peace Football Club (Club de fútbol de la paz)

Primer premio 'Sports' (deporte), categoría series Alain Schroeder Kid Jockeys (Niños jinetes)

Tercer premio 'Spot News' (noticias de actualidad), categoría individual Goran Tomasevic Mideast Crisis Iraq Mosul (Crisis en Oriente Medio, Irak, Mosul)

Segundo premio 'Spot News' (noticias de actualidad), categoría individual Ryan Kelly Car Attack (Ataque de coche)

Tercer premio 'Spot News' (noticias de actualidad), categoría series Juan Barreto Demonstrator Catches Fire (El manifestante en llamas)

Segundo premio 'Spot News' (noticias de actualidad), categoría series Toby Melville Witnessing the immediate aftermath of an attack in the heart of London (Presenciando las consecuencias inmediatas de un atentado en el corazón de Londres)