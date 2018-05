12 portadas de discos inspiradas en grandes cuadros

Mick Jagger decía que no se podía "comparar el rock, como obra de arte, con un cuadro de Rafael". Quizás estuviese equivocado. Muchos artistas han tomado referencias de los clásicos de la Historia del Arte no solo para sus canciones, sino también para las carátulas de sus discos. Y precisamente Rafael ha sido protagonista de más de una.

Nadie imaginaría que Lady Gaga se inspirase en un cuadro de Boticcelli o que Van Halen lo hiciese con algo tan tierno en sus portadas como los Ángeles de Rafael. Lo han hecho y no son los únicos. Algunos trabajos como el Viva la vida de Coldplay o el a Night on the town de Rod Stewart han tomado directamente un cuadro y lo han convertido en imagen de su disco. Otros como Muse o White Stripes se han inspirado de una forma más sutil en estas obras de arte y simplemente han imitado su composición.

Hemos recopilado 11 de estas portadas, algunas de ellas calificadas entre las mejores de la historia de la música y las hemos comparado con el cuadro original.

1. Viva la vida, de Coldplay y La libertad guiando al pueblo, de Delacroix

A la izquierda, 'Viva la vida', de Coldplay (2008). A la derecha, 'La libertad guiando al pueblo', de Eugène Delacroix (1830).

El grupo liderado por Chris Martin utilizó el cuadro de Delacroix en el que se representa la Revolución de 1830 para ilustrar la portada de su álbum. Su única variación fue insertar el título del disco con una tipografía que imita brochazos de pintura. La portada no es la única referencia artística del álbum de conjunto británico, el propio título, Viva la vida, se toma del de Frida Kahlo del mismo nombre, que el propio Martin pudo ver en una visita a México y que, según la banda, representaba el espíritu hispano del trabajo.

2. Celebration, de Madonna y Marilyn Monroe, de Warhol

A la izquierda, 'Celebration', de Madonna (2009). A la derecha, 'Marilyn', de Andy Warhol (1962).

Las similitudes entre Madonna y Marilyn Monroe son muchas, de hecho, en más de una ocasión la cantante ha dicho tomar como referencia a la actriz. Por ejemplo, utilizó una escena de la película Los caballeros las prefieren rubias para el videoclip del tema Material girl. La portada de Celebration fue diseñada por el artista Mr. Brainwash, caracterizado por transformar la obra de artistas contemporáneos. Para crear la imagen de portada, el artista combinó dos fotografías de Madonna, una tomada por Jean Baptiste Mordino en el año 1990, para la revista Harpers Bazaar, y otra hecha por Alberto Tolot cuando la artista publicó Who's That Girl (1987).

3. 1984, de Van Halen y Ángeles, de Rafael

A la izquierda, '1984', de Van Halen (1984). A la derecha, 'Ángeles', de Rafael Sanzio (1513-1514).

1984 supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Van Halen. Sus canciones son recordadas por sus seguidores y su carátula tampoco pasó desapercibida. La fotógrafa Margo Nahas fue la encargada de la imagen, que tenía como protagonista al niño Carter Helm, hijo de una amiga de la fotógrafa, y que posaba con un cigarrillo de chocolate en la instantánea original. Posteriormente, y tomando como clara referencia el cuadro de Rafael Sanzio, se introdujeron las alas, el cielo, la mesa de mármol y el humo del cigarrillo. La portada fue censurada en diversos países, entre ellos, en Reino Unido.

4. Artpop, de Lady Gaga y El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli

A la izquierda, 'Artopop', de Madonna (2013). A la derecha, 'El nacimiento de Venus', de Sandro Botticelli (1484-1486).

La excéntrica Lady Gaga toma referencias incluso del Renacimiento italiano. La autora de Alejandro se considera una Venus moderna y así la inmortalizó en la estatua que conforma la portada del disco el artista Jeff Koons. La estatua de Gaga forma parte de la colección Gazing Ball del artista estadounidense. En ella aparece con una esfera azul y sentada sobre una concha, como sobre la que está en pie la Venus de Botticelli. Además de fragmentos de este cuadro, también se intuyen imágenes del Apolo y Dafne de Bernini.

5. A night on town, de Rod Stewart y Baile en el Moulin de la Galette, de Renoir

A la izquierda, 'A night on the town', de Rod Stewart (1976). A la derecha, 'Baile en el Moulin de la Galette', de Pierre-Auguste Renoir (1876).

El estadounidense utilizó el cuadro del impresionista francés para la portada de su álbum, posterizándolo e incluyéndose a él mismo en el centro de la imagen vestido con un traje de época. En un principio, la carátula era una fotografía Stewart con un sombrero de paja y una copa de champagne, una imagen que el artista detestaba y que decidió cambiar en la parte trasera por el cuadro del francés. En su autobiografía, contaba: "Le pusieron esa imagen en la portada que tanto detestaba: aquella fotografía con el sombrero de paja y la copa de champán en la mano [...] Creo que es la peor portada que he visto para un álbum. Ahora me muero de vergüenza cada vez que alguien me enseña esa portada y me pide que le dedique el álbum. Por eso, normalmente le doy la vuelta y firmo donde aparece esa réplica del cuadro de Renoir, que al menos tiene un toque humorístico".

6. Absolution, de Muse y Golconda, de Magritte

A la izquierda, 'Absolution', de Muse (2003). A la derecha, 'Golconda', de René Magritte (1953).

El tercer álbum de Muse trató de plasmar el tono críptico de sus canciones en su portada. Y para ello, se inspiraron en el cuadro Golconda del surrealista Magritte. En ambas imágenes se puede ver como cantidad de hombres iguales, todos vestidos de negro, se evaporan o se marchan flotando, todos colocados de forma lineal y siguiendo una especie de patrón.

7. Use your illusion I & II, de Guns N' Roses y La escuela de Atenas, de Rafael

A la izquierda, 'Use Your Illusion I', de Guns N' Roses (1991). A la derecha, 'La escuela de Atenas', de Rafael Sanzio (1510-1511).

Estos dos discos supusieron un cambio en el sonido de la banda de Axl Rose. Aunque no abandonaron sus matices hard rock, demostraron que podían introducir en sus discos sonidos de otros géneros antes alejados de la banda como el country o la música clásica. La portada es la misma para ambos álbumes y toma como referencia el fresco de Rafael La escuela de Atenas, especialmente un personaje anónimo que escribe apoyado en la pared.

Ambos discos utilizan la misma imagen para su portada, en Use your illusion I en tonos amarillos y naranjas y en Use your illusion II en azul. Estos colores relacionados con el carácter del álbum, el primero más fuerte y heavy y el segundo, más melancólico.

8. You could have it so much better, de Franz Ferdinand y el cartel soviético de Alexandr Ródchenko

A la izquierda, 'You could have it so much better', de Franz Ferdinand (2005). A la derecha, cartel de propaganda soviética, de Alexandr Ródchenko (1924).

La portada del segundo álbum del conjunto británico toma como referencia la imagen de la escritora y directora soviética Lilya Brik, inmortalizada en un cartel por el artista y fotógrafo Alexandr Ródchenko en 1924. El eslogan del cartel original era: "¡Libros! Pasión y cultura", algo que intentaba incorporar en ese momento la Unión Soviética. Los autores de Take me out, además de cambiar la modelo sustituyeron ese mensaje por el nombre del grupo y cambiaron los tonos de la imagen utilizando solo verde, rojo, blanco y negro con un efecto estilo arte pop.

9. Victoria mística, de Triangulo de amor bizarro y Lucha de San Jorge y el dragón, de Rubens

A la izquierda, 'Victoria Mística', de Triángulo de amor bizarro (2013). A la derecha, 'San Jorge y el dragón', de Peter Paul Rubens (1605).

No solo los artistas internacionales recurren al arte para sus portadas, los españoles también. El misticismo del conjunto gallego se plasma, además de en sus canciones, en la portada a cargo del diseñador Diego Delgado. El artista se inspira en el cuadro Lucha de San Jorge y el dragón, de Rubens distorsionando aún más las curvas características del pintor holandés, como si formase parte de una televisión mal sintonizada.

10. De Stijl, de White Stripes y Composición en rojo, azul y amarillo, de Mondrian

A la izquierda, 'De Stijl', de White Stripes (2000). A la derecha, 'Composición en rojo, azul y amarillo', de Piet Mondrian (1930).

El dúo estadounidense hizo una clara referencia al neoplasticismo de Piet Mondrian tanto en su título —De Stijl (El estilo) como se conocía en los Países Bajos a este movimiento— como en su portada. Sin embargo, Jack y Meg White, sustituyeron el rojo, azul y amarillo por los tres colores que representaban a la banda tanto en su vestuario, como en sus portadas y videoclips: el rojo, el negro y el blanco.

11. Let the sunshine in, de Diana Ross & The Supremes y Cuatro estaciones, de Alphonse Mucha

A la izquierda, 'Let the sunshine', de Diana Ross & The Supremes (1969). A la derecha, 'Cuatro estaciones', de Alphonse Mucha (1896).

Las Supremes eran consideradas unas divas dentro de la industria musical de los 60, y cómo no iban a ser representadas como tales en su portada. Concretamente, lo hicieron en la del disco que versionaba el tema del musical Hair, Let the sunshine in (o Aquarius). La influencia de la psicodelia y el funk del trío de la Motown también se reflejó en la portada, con una clara influencia de las mujeres retratadas por el pintor checo, Alphonse Mucha.

12. New life, de Depeche Mode y Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, de Dalí

A la izquierda, 'New life', de Depeche Mode (1981). A la derecha, 'Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo', de Salvador Dalí (1943).

Aunque New life no se trata de un disco en sí mismo, sino de un single del álbum Speak & spell, también se trata de una carátula marcada por el arte. Depeche Mode se inspiraron en el surrealismo de Salvador Dalí y uno de sus símbolos más recurrentes: el huevo. Para el pintor catalán, el huevo es un símbolo positivo y representa la vida, la renovación, la continuidad y el futuro. De hecho, New life (nueva vida) toma como referencia el cuadro Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, donde el hombre que sale del huevo quiere salir del mundo que le oprime, para empezar esa "nueva vida".