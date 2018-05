Dani Martín desvela que aborrece su mítica canción 'La madre de José' y que lleva una década sin cantarla

"Casi todas forman parte de mi vida, las he escrito, las he sentido, y me han hecho llegar hasta hoy". El cantante Dani Martín ha revelado —en el programa de laSexta Liarla Pardo— que siente cierta aversión por una de sus canciones más míticas, y que hace más de una década que no la canta.

"¿Hay alguna canción con la que no puedas? Porque a mí me pasa en mi trabajo que digo 'Puigdemont, yo no puedo más'", ha planteado la periodista Cristina Pardo.

"La madre de José es una cosa que me parece caduca y hace como diez años que no la canto. Y si alguien viene a esta gira a escuchar La madre de José, le digo ya que no va a poder ser", ha reconocido el cantante, quien sí que ha concretado que "en este momento me he acercado al pasado y lo veo con más cariño y más ternura".

