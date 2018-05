Ni Evaristo ni Cristóbal. Risto Mejide en realidad se llamaba Ricardo, hasta que se cambió el nombre por el que todo el mundo le conoce. Así se lo confesó este domingo al actor Enrique San Francisco, uno de los invitados de Chester, el programa que presenta en Cuatro.

"Risto es un nombre finlandés. Hay muchos Ristos en Finlandia. Y de pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que un día me lo cambié, pero antes me llamaba Ricardo", explicó al actor, que le preguntó el porqué de esa decisión.

"Era mi marca, yo llevaba nueve generaciones de Ricardos... Y era por romper con los muertos, aunque fueran los míos", contó.

Hasta ahora, mucha gente pensaba que Risto venía de Evaristo o de Cristóbal, como muchos les siguen llamando, pero el presentador insistió en que no, que en su DNI ahora pone Risto.

