Vengadores: Infinity War está gozando de un tremendo éxito y de momento encabeza la taquilla española. Algunos de los protagonistas de la película de Marvel —Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth y Jeremy Renner (este último de la película de 2012)— han demostrado durante su promoción una gran complicidad y a partir de ahora tienen algo más en común: un tatuaje.

Robert Downey Jr, que interpretó al héroe originario del universo cinematográfico Marvel (Iron Man), ha explicado en su cuenta de Instagram que "cinco de los seis Vengadores originales se han hecho un tatuaje". En la imagen se puede ver al actor junto a Scarlett Johansson (Viuda Negra), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Ojo de Halcón) y su tatuador Josh Lord.

And last but certainly not least to the #firstavenger my brother #ChrisEvans "Now we are one..." @renner4real @chrishemsworth #scarlettjohansson #chrisevans 🎥 @jimmy_rich and tattoos @joshualord 1.2m Likes, 7,894 Comments - Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) on Instagram: "And last but certainly not least to the #firstavenger my brother #ChrisEvans "Now we are one..."..."

@avengers part 2... But on this night receiving was just as sweet ... Thank you @joshualord on behalf of all of us #chrisevans #scarlettjohansson @renner4real @chrishemsworth ... 🎥 and #dj credit @jimmy_rich 1.8m Likes, 23.4k Comments - Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) on Instagram: "@avengers part 2... But on this night receiving was just as sweet ... Thank you @joshualord on..."

Todos los compañeros de la imagen también han colgado el vídeo y las fotos en sus cuentas de redes sociales, a los que se ha unido Chris Evans (Capitán América), según se aprecia en otro vídeo de una cuenta de fans del actor.

✍🏻 5,171 Likes, 49 Comments - Chris Evans (@teamcevans) on Instagram: "✍🏻"

Chris Evans acudió junto a Scarlett Johansson al estudio del tatuador en Nueva York, donde la actriz tuvo la idea de 'marcarse' la piel. Después, Josh Lord viajó a Los Ángeles para encargarse del resto de superhéroes, excepto de Mark Ruffalo, que no quiso participar. Los protagonistas no han desvelado el significado del tatuaje.

Además, algunos de los actores participaron también como tatuadores y se dibujaron unos a otros algunas de las líneas, tal y como se puede ver en uno de los post: