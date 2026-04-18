Invierte 370.000 euros en su vivienda y ahora prevén que pase una línea de autobús por su jardín

En 2020, una mujer francesa compró con ilusión una casa en el Ain, muy cerca de la frontera con Suiza. Tras cinco años de tranquliidad, las cosas se espezaron a torcer. Tal y como publica Midi Libre, ella mismo descubrió que el Gobierno de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, planeaba acabar con su jardín para una nueva ruta de autobús. Ahora, desesperada, exige que la comunidad compre todo el terreno para permitirle salir de la pesadilla.

Todo empezó antes de la pandemia, cuando tras comprar la vivienda por 322.000 euros y reformarla por otros 50.000, la mujer se mudó a esta casa de campo. En el momento de la venta, el ayuntamiento le informó que una pequeña parte de sus tierras pertenecía a la SNCF, la compañía estatal ferroviaria de Francia. La residente entonces estimaba que la superficie no superaba un metro. Pero, después de tres años descubrió que la entidad había vendido la parcela al gobierno regional y que en realidad tenía cinco metros de longitud.

De esta forma, además de perder una parte significativa de sus tierras, la propietaria descubrió en aquel momento lo que ya esperaba. La Región tenía en mente un proyecto para una línea de autobús "de tránsito rápido" que conectaría la ciudad de Trévoux con Lyon y que pasaría por su jardín.

"Me quedé sin jardin y lo único que me queda es una miseria", explica. La mujer, jubilada, cuenta que se mudó a este lugar por pasar la última etapa de su vida en un lugar tranquilo, algo que esta nueva compañía le impide. "Me estoy quebrando. Estoy tomando antidepresivos. Con 63 años, ya no tengo tiempo. Estoy lista para irme y quiero que la Región considere mi caso", asegura.

Por estos motivos la mujer quiere que el Gobierno regional le compre todas las tierras que posee. Ahora quiere revenderlo todo. Desgraciadamente, ha tenido que buscar pequeños trabajos para pagar los honorarios de sus abogados, ya que su pensión no es suficiente. El miércoles 21 de enero se inauguró la investigación pública sobre la creación de la línea de autobús de tránsito rápido. Como el final está programado para el 19 de febrero de 2026, los magistrados deberían tener una respuesta a partir de esa fecha.