Pregunta por qué se cena tan tarde en España y se genera un lío de más de 5.000 comentarios

La usuaria británica de TikTok @the.mejorest7, proyecto de una pareja con el objetivo de explicar su vida en España, enseñando el día a día, hablando de diferencias culturales y así poder ayudar a aquellos que quieran viajar al país, ha abierto un buen melón después de preguntarle a los españoles por qué cenan tan tarde.

"Españoles, ¿por qué cenan tan tarde? A las 20:00 horas es la hora de dormir. ¿Podéis cenar a las siete por lo menos? Es que para mí vuestra cena es mi medianoche", ha expresado la usuaria. Con solo esa pregunta y en apenas poco más de 20 segundos, se han generado más de 5.000 comentarios.

Hay muchas opiniones distintas, entre preguntas, sarcasmos y algunas explicaciones: "Yo me lo pregunto al revés. Si cenáis a las 18:00, ¿no tenéis el estómago rugiendo a las 23:00?". Otros han achacado a los turnos de trabajo: "¿Cómo que dormir a las 20:00? Si a esa hora salgo del trabajo".

Más de 5.000 comentarios

La usuaria Carmenchu ha sido de las pocas personas que no se lo ha tomado como un ataque personal, ya que esa no era la intención del vídeo, y ha explicado: "La dieta mediterránea que tenemos en España es cinco veces al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena... Y la cena es una reunión familiar, donde a veces es el único ritual que se hace todos juntos en casa".

La usuaria Paula también ha respondido: "Porque aquí la vida se acaba más tarde. En verano se hace de noche muy tarde, se merienda tarde y se cena tarde porque sigue habiendo sol. A las siete merendamos".

Por otro lado, la usuaria Anna matiza: "Es cierto que en España se cena 'tarde' respecto al resto de los países, solo tienes una opción, cenar en casa a tu hora, o ir a un McDonald's o algo así que abren todo el día. La mayoría de los restaurantes no abren antes de las 20:00 horas".