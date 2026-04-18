Una turista pone una cámara en su habitación de hotel y alucina con lo que ve: "Estaba usando mis cosas"

Una imagen vale más que mil palabras. Los hechos han sucedido en Tailandia, en diciembre, donde una mujer tailandesa se alojó en una habitación de un hotel local y decidió colocar una cámara "por diversión". Según ella, fue una pesadilla. Las limpiadoras, aunque no robaron nada, rebuscaron entre sus pertenencias y se sintió "incómoda".

"Entiendo que dos de ellos solo estaban mirando mis cosas y no me enfadé por ello", explica la protagonista en unas declaraciones al medio de comunicación. Pero una mujer "no solo miró, incluso usó mis cosas, y eso es inaceptable. Estaba muy enfadada", sentenció. La visitante no ha aclarado si el hotel se ha puesto en contacto con ella para disculparse.

En el vídeo, subido íntegramente por Iltalehti, se puede ver cómo las empleadas del hotel entran en la habitación con la intención de hacer tareas de limpieza y se quedan unos minutos tocando las pertenencias de la turista: abren artículos de belleza y los prueban, observan con curiosidad de la ropa...

"Estar alerta todo el tiempo"

El suceso recuerda a otro muy relacionado en Filipinas. El creador de contenido español, conocido en redes sociales como 'El cruza bosques' fue de visita al país oceánico cuando fue sorprendido por uno de los carteles. En él, exclamaban: "Estad alerta en todo momento", además de una lista de advertencias a la hora de cuidar las pertenencias:

El personal del hotel nunca solicitará información confidencial como los datos de tarjetas de crédito por teléfono, ya que "podría ser una estafa". "Si recibe una llamada sospechosa, por favor, repórtala con nuestro personal de recepción".

Mantener los objetos de valor dentro de la caja de seguridad (de la habitación) "en todo momento".

Mantenerse "alerta y en áreas bien iluminadas cuando regrese por la noche".

Mantener el teléfono oculto "a menos que lo necesite, especialmente fuera del hotel".

Rechazar comida o bebida de desconocidos.

Utilizar únicamente taxis con taxímetro: "Abandona el vehículo si el conductor insiste en una tarifa fija".

Informar de cualquier actividad sospechosa a la recepción del hotel.

La publicación del influencer español provocó toda clase de reacciones entre sus seguidores. "Hay que tener cuidado con las cosas, sobre todo en Manila", alertaba un usuario. "Nosotros no tuvimos ninguna mala experiencia, solo en Chinatown, en el que unos niños que pedían en la calle se nos acercaron mucho y le metieron la mano en el bolsillo a un amigo para cogerle el móvil. También hay que ser consciente de por dónde te metes y no ir confiado", relató otro.