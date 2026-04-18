Una joven rumana, sobre lo que ha comprado gastando 49 euros en un supermercado de China: "Compré un pastel de fresa de 4 kilos por 12 euros"

En España, 49 euros no es suficiente dinero para llenar el carro de la compra. Ni por asomo. Pero en China, parece que sí. Una mujer rumana ha acaparado titulares en los medios de comunicación por subir todos los productos que se ha comprado en un supercado chino con tan solo 49 euros. La joven ha subido la publicación a TikTok, donde ha alcanzado una gran cantidad de interacción.

"Déjame mostrarte lo que puedes conseguir de aquí por menos de 50 euros", introduce la joven su publicación en TikTok, que ha alcanzado más de 16.000 Me Gusta. Uno a uno va exponiendo sus productos:

Un kilogramo de mozzarella.

Pientos picantes.

Pretzels (dulces típicos salados).

Setas blancas.

Flores.

Un pastel.

Un bizcocho de fresa "que pesa 4 kilogramos".

Muchos de sus más de 261.000 seguidores se han animado a reaccionar la curiosa publicación. "Con los primeros 3 productos en Rumania ya llegas a los 49 euros", lamenta una internauta. "Con 50 euros en Rumanía solo compras ese queso. Pero hay que especificar que en China es muy difícil encontrar lácteos o trigo. Todo es de arroz allí", explica otro. Ni siquiera hay suficiente dinero para el pastel, dado que el kilogramo de pastel cuesta más de 20 euros", asegura otro.

¿Cuánto se gasta al día viviendo en China?

Elenna, otra joven rumana residente en Asia mostró cuánto gasta al día en comida y bebida en China. En una entrevista con el medio de comunicación, aseguró que los precios en general son "sorprendentemente bajos" en comparación con lo que ocurre en Rumanía. También, en un vídeo de TikTok, desglosa sus gastos en un día normal:

5 euros en Mcdonald's.

Una tortita de pollo y una ensalada en la cafetería de la Universidad: 1,10 euros.

Una botella de Coca Cola: 0,48 euros.

Una botella de agua: 0,20 euros.

Un plato de pollo al estilo japonés: 2,36 euros.

Finalmente, Elenna se gastó en un día normal alrededor de 10 euros.