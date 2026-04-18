El profesor Jesús G. Maestro explica por qué el amor es más importante que nunca en el siglo XXI 

El profesor Jesús G. Maestro, durante la entrevista en 'Lo que tú digas'

El catedrático y profesor de Literatura Jesús G. Maestro comenzó a hacerse conocido hace algunos años por compartir sus reflexiones sobre cuestiones como la vida o la propia literatura, hablando de una forma muy clara y sin rodeos.

Recientemente ha pasado por el podcast conversacional Lo que tú digas, dirigido por el periodista gallego Álex Fidalgo. Jesús G. Maestro asegura que hay un interés por "acabar con el amor", haciendo una defensa cerrada de esta emoción.

"Alguien que ama vale más que alguien que no ama", afirma el profesor y crítico literario. "Por eso Don Quijote se inventa una novia", añade, asegurando que el amor "es uno de los sentimientos más importantes".

Al hilo de esto, sostiene su teoría particular sobre el amor: "Además, no se puede mercantilizar. Por eso el siglo XXI lo quiere destruir, pues donde todo se compra y se vende, el hecho que haya por ahí una cosa que se llama amor, que ni se compra ni se vende, es un problema".

"El ser humano no está programado para vivir en soledad"

"Si la gente vive sola es mucho más vulnerable y depende más del mercado y del trabajo. El ser humano no está programado para vivir en soledad", defiende Jesús G. Maestro, quien cree firmemente en el valor de la alianza entre dos personas.

"Cuando tú amas a alguien no le haces daño. De ahí la alianza. La alianza es una unión de fuerzas que permite al ser humano superar obstáculos que en soledad no puede", afirma el profesor de Literatura en Lo que tú digas.

Y va más allá, pues asegura que cuando se ama a alguien "es para defenderlo hasta la muerte". "De ahí el sentido de la fidelidad; es muy importante", asegura Jesús G. Maestro, quien sostiene que no necesita "ser católico para adherirme hasta la muerte a alguien a quien quiero".